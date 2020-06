El Tribunal del Jurado enjuiciará el uso de tarjetas de la Faffe

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado que el Tribunal del Jurado enjuiciará la causa abierta por la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para el pago de los servicios en distintos locales de alterne.



En esta causa han quedado como únicos investigados el ex director técnico de la Faffe Fernando Villén y la directora económica financiera de la citada fundación entre 2004 y 2011, Anna Valls, que están citados el 30 de septiembre a la comparecencia que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.



En un auto fechado el 19 de junio, el magistrado argumenta que hay indicios de que los hechos son constitutivos de un delito continuado de malversación y de un delito continuado de falsedad documental.





El juez también acuerda el sobreseimiento provisional de la causa contra dos cajeras de la Faffe; Rafael Martín, adjunto en la dirección económica financiera; y Manuel Villén, hermano del ex director técnico y extrabajador de la fundación, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Según el magistrado, no tuvieron "poder de disposición sobre los hechos delictivos" y actuaron o intervinieron "accidentalmente y siguiendo las instrucciones o directrices" de los investigados.El auto relata que Fernando Villén se valió de su cargo para presuntamente "llevar a cabo de manera continuada una disposición ilícita de los fondos" de la Faffe, que desvió "de su finalidad, el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados".En cambio, los utilizó "para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas", para lo cual utilizó tres de las seis tarjetas de que disponía como director "contra las cuentas" de la Faffe.En total "habría gastado 32.566 euros en locales de prostitución (...) con cargo a los fondos de la Faffe", tras lo que el juez enumera los pagos realizados en cinco de estos establecimientos."Con el fin de ocultar" los hechos, Villén y Valls "idearon un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos", de forma que "en los Libros Diarios de la Faffe constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponden con la realidad".El objetivo era "simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas", para lo cual "utilizaron la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe simulando reposiciones en metálico".De este modo, "los gastos se camuflaban como ingresos en la Caja Central para su posterior inclusión como tales en la contabilidad".En total, el juez contabiliza diez gastos asociados a dos tarjetas de la Faffe y ocho gastos en establecimientos "donde se habría ejercido la prostitución" por un importe total de 17.049 euros.De estos gastos "existen asientos contables en el Libro Diario de la Faffe que reseñan que (...) habrían sido devueltos a través de su ingreso en la Caja Central".No constan otro cargo de 780 euros realizado el 8 de noviembre de 2005 y que "habría sido financiado con fondos directamente procedentes de la Faffe" ni los 14.737 euros gastados en otro local de alterne de Sevilla los días 22 y 23 de marzo de 2010.El 24 de marzo, según el juez, Villén "intentó anular la tarjeta utilizada mediante la simulación de su pérdida o robo", pero no lo logró y "el mismo día se produce la devolución de los pagos a través del TPV", para lo cual Valls "hizo efectivos y destinó a ello dos cheques por 6.300 euros que fueron cobrados ese mismo día" por ella.