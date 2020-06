El atacante de Reading que mató a 3 personas estaba fichado por el MI5

El detenido por el acto terrorista en el que murieron tres personas en Reading (Inglaterra), Khairi Saadallah, estuvo en 2019 dentro del radar del servicio secreto británico de inteligencia interior, MI5, según informó este domingo la cadena BBC.



El hombre, de 25 años, un solicitante de asilo de origen libio, según los medios locales, apuñaló de forma aleatoria este sábado sobre las 18.00 GMT a personas que se encontraban en un céntrico parque de esa localidad, provocando tres muertes e hiriendo de gravedad a otras tres personas.



De acuerdo con fuentes de los servicios de seguridad interna del país, el canal de televisión británico reveló hoy que el supuesto atacante, detenido por los agentes en el lugar de los hechos, había llamado la atención del MI5 en 2019.





Al parecer, el MI5 recibió informaciones que sugerían que el hombre tenía aspiraciones de viajar a Siria, potencialmente para cometer actos de terrorismo.La fuente señaló que esa información fue investigada sin que se lograran identificar amenazas genuinas o un riesgo inminente, por lo que no se le abrió ningún expediente, algo que le hubiera convertido en objetivo policial en futuras investigaciones.El comisario adjunto de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana, Neil Basu, indicó hoy en rueda de prensa que no se cree que haya más personas involucradas en lo sucedido y que se desconoce todavía el motivo del ataque.Los medios locales aseguran que el autor de los hechos podría tener problemas de salud mental, un extremo que no se ha confirmado.Una de las tres víctimas mortales del acto terrorista fue identificada como James Furlong, un profesor que trabajaba como jefe del Departamento de Historia, Gobierno y Política en un colegio de la localidad inglesa de Wokingham.Grupos de personas que se encontraban en el céntrico parque de Forbury Gardens de esa localidad, ubicada entre Oxford y Londres, fueron agredidas por un único individuo armado con un cuchillo "gigante", según testigos.La policía aún no ha desvelado la identidad del resto de las víctimas.Una portavoz sanitaria informó hoy de que uno de los dos pacientes que estaban ingresados en el centro médico local de Royal Berkshire Hospital ha sido ya dado de alta, mientras que el otro continúa en condición "estable bajo observación".Un tercer herido que había sido trasladado a otro hospital en la cercana Oxford ha recibido, también, el alta médica.