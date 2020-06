"Juneteenth" se reivindica espoleada por protestas raciales en EEUU

"Juneteenth", la fiesta que conmemora el fin de la esclavitud en EE.UU., vivió este viernes su gran momento, con actos a lo largo y ancho del país, espoleada por las protestas raciales del último mes que han hecho que una fecha tradicionalmente recordada por la comunidad afroamericana pase a recibir atención a escala nacional.



Distintos puntos de la geografía de EE.UU., como Oakland (California), Chicago (Illinois), Mineápolis (Minesota), Miami (Florida), Washington DC y Nueva York acogieron actos, protestas y concentraciones con motivo de esta festividad, que discurrió en un tono de celebración, pero al mismo tiempo reivindicativo.



"Juneteenth" conmemora la fecha del 19 de junio de 1865, cuando un general de la Unión, Gordon Granger, leyó en Galveston (Texas) una orden federal que declaraba la libertad de los esclavos negros, dos años y medio más tarde de que el presidente Abraham Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación.





Hasta ahora la efemérides era recordada sobre todo por los afroamericanos que la celebraban con picnics y comidas familiares, como si se tratara del 4 de julio, pero este año muchos estadounidenses se han sumado tras la ola de protestas raciales de las últimas semanas por la muerte de un hombre de raza negra, George Floyd, a manos de un policía blanco en Mineápolis a finales de mayo.MÚLTIPLES ACTOS POR "JUNETEENTH" EN WASHINGTONLa capital, Washington, fue escenario de más de una veintena de actividades a lo largo del día.Jugadores de los equipos de baloncesto locales, el masculino Wizards y el femenino Mystics, tomaron parte en una marcha que acabó en el monumento a Martin Luther King Jr., a orillas del río Potomac.Los participantes llevaban camisetas del movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan).No muy lejos de allí, otro grupo de decenas de personas se preparaba para salir en otra marcha por el Mall, la explanada con museos que hay entre la Casa Blanca y el Capitolio.Entre el obelisco a George Washington, el primer presidente de EE.UU. (1789-1797), y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, los manifestantes colocaron unas mesas para animar a registrarse a votar en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre."Si no votas no cuentas" o "Mira, escucha, lee, protesta, vota" eran los mensajes de algunas de las pancartas que portaban.Entre ellos se encontraba Laura, una ingeniera civil de 47 años, que confesó a Efe que no supo que existía esta festividad hasta hace casi un año: "Soy de las pocas personas que no sabía sobre mi propia historia, yo sabía que fuimos libres con Abraham Lincoln, pero desconocía que hubo dos años de retraso en Texas".Esta vecina de Baltimore explicó que decidió trasladarse a Washington para tomar parte en el "Juneteenth" en vez de hacerlo en su ciudad porque el presidente, el poder y los legisladores están aquí. "Tienen que vernos y escuchar nuestras voces", indicó.Al tratarse de la capital tampoco podía faltar gente concentrada para celebrar "Juneteenth" frente a la Casa Blanca, aunque al haber diferentes localizaciones y marchas, no había más que unas decenas de personas poco después del mediodía.EN NUEVA YORK, MILES VESTIDOS DE NEGROMientras, en Nueva York, miles salieron a las calles en una marcha en la que la mayoría de los participantes vestían de negro."Estoy aquí porque todas las vidas de los negros importan, intentamos conseguir un poco de justicia e igualdad para los negros. Estamos para apoyar a nuestros hermanos y hermanas y todos los que han venido hoy aquí para luchar, para que se consiga justicia para la gente negra", aseguró a Efe Michael frente al Ayuntamiento de Nueva York, de donde partió una de las protestas.Michael acudió a la marcha vestido con una camiseta negra en la que se podía leer "No puedo respirar", las últimas palabras que pronunció Floyd antes de morir como consecuencia de la presión que un policía ejerció durante casi nueve minutos con su pierna en el cuello.A la protesta de Manhattan, en la que participaron cerca de dos mil personas, se unió otra mucho más multitudinaria que arrancó en el barrio de Brooklyn y que atravesó el río Este al grito de "La vida de los negros importa" y "Hay que retirar fondos a la policía"."Juneteenth" no está reconocida como un festivo a nivel federal, aunque muchos estados han proclamado su observancia y, en el caso de Nueva York su alcalde, Bill de Blasio, declaró el día como fiesta oficial a partir del próximo año.EL HIMNO AFROAMERICANO EN MIAMI BEACHEn otra parte de EE.UU., en Miami (Florida), la canción de John Johnson y James Weldon "Lift Every Voice and Sing", también conocida como el himno nacional afroamericano, sonó este viernes en Miami Beach en conmemoración de "Juneteenth".La cantante Nicole Henry emocionó a las más de cien personas congregadas en esta primera vez que la alcaldía de la ciudad celebra una fiesta que no está en los calendarios oficiales de EE.UU."Rezo para que continuemos con esta revolución moral, para acabar con el racismo y las prácticas discriminatorias que han seguido tras la esclavitud. Estás prácticas se han institucionalizado a todos los niveles en el plano educativo, social y económico", dijo la cantante.Este no ha sido el único acto que conmemoró "Juneteenth" en Florida, donde se han organizado marchas y conciertos para conmemorar esta fiesta.La subdirectora de la organización Faith for Florida, Nanci Palacios, que se encarga de gestionar multitud de estos eventos en todo el estado, explicó a Efe que "el hecho de que la fecha no sea una fiesta en todo el país demuestra que todavía no se ha acabado con la igualdad".El gobernador de Florida, Ron Desantis, también se sumó a la fiesta y proclamó el Día de la Independencia de Juneteenth.Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump emitió una declaración en la que destacó: "Juneteenth" nos recuerda la injusticia inimaginable de la esclavitud y la alegría incomparable que debe haber acompañado la emancipación"."Es a la vez un recuerdo de una plaga en nuestra historia y una celebración de la capacidad sin igual de nuestra nación para triunfar sobre la oscuridad", señaló.