Investigan un vídeo donde disparan a fotos de Sánchez e Iglesias

Las fuerzas de seguridad investigan un vídeo, difundido en redes sociales, donde se ven prácticas de tiro contra fotografías del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; los ministros Irene Montero y Fernando Grande-Marlaska, y el dirigente de Podemos Pablo Echenique.



El vídeo ha sido colgado en las redes y retuiteado por miles de personas, y en el mismo aparecen dos hombres, uno de ellos con un arma que, en una especie de galería de tiro, dispara contra las imágenes de estos políticos y las derriba.

Normalizar o contemporizar con el discurso de la ultraderecha no es gratis para la democracia.



Ningún partido debería permanecer indiferente ante amenazas tan explícitas y siniestras como la que representan y difunden estos indeseables.



La Fiscalía debe actuar.





Fuentes policiales han asegurado a Efe que, según las primeras pesquisas, el arma empleada no es la que poseen como dotación reglamentaria las fuerzas de seguridad.



En las imágenes difundidas se ve cómo un hombre, provisto de unos cascos rojos y a cara descubierta, levanta un dedo en señal de burla cuando acaba de disparar.



Después la cámara muestra las imágenes de los políticos antes de ser abatidos, al parecer con un arma que, según uno de los usuarios de Twitter que lo ha colgado, "parece una Franchi SPS 350, una de las que usa la policía".



Las fuentes consultadas reiteran a Efe que el arma empleada no es esta, sino que puede tratarse de una de características muy similares y de que el lugar puede ser un club de tiro o incluso una nave privada habilitada para esta práctica.



Fuentes del Ministerio del Interior han indicado este jueves que las fuerzas de seguridad han abierto una investigación y han precisado que, "como sucede en hechos que pueden revestir caracteres de delito, pueden actuar de oficio para identificar a los autores".



El propio Pablo Iglesias ha colgado el vídeo en su cuenta de Twitter con este texto: "Ni siquiera las amenazas de muerte de estos pseudocomandos de la ultraderecha van a distraernos de nuestra tarea de reforzar la justicia social y una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Frente a los ultras: justicia social, democracia, libertad, Gobierno".