La OMS ve factible una vacuna contra el coronavirus para 2021

La directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha dicho ver factible que la vacuna contra la COVID llegue a principios del año 2021, una vacuna que la organización pide fabricar y distribuir con "equidad".



"La fecha sería primeros del año próximo. Los optimistas dicen que antes de final de este año. Ojalá tengan razón", ha afirmado Neira en la conferencia por vía telemática de Barcelona Tribuna: "COVID-19: la encrucijada de la OMS", en la que han interpelado a la experta de la OMS, entre otros, el jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic y decano de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, Antoni Trilla.



"Es fundamental el desarrollo de la vacuna, pero también asegurarse de que la fabricación y la distribución se produce con equidad", ha afirmado la alto cargo de la OMS, organización a la que ha dicho le corresponderá "coordinar y arbitrar" la carrera por la vacuna.





Neira ha apuntado que "no solo podrá beneficiar a los países que hayan pagado" y ha recordado que habrá subvenciones y la aportación de donantes para los países en peor situación para hacerse con vacunas."Y todo esto generando también claros beneficios económicos para las farmacéuticas", ha añadido.A propósito del rebrote registrado en China, ha señalado que se investiga y que se irá comunicando "lo que se sepa", haciendo el máximo de trabajo posible.Más allá, sobre la posibilidad de un rebrote global, Neira ha dicho esperar que no se produzca, aunque ha animado a protegerse al máximo. "Esperar lo peor para que luego sea lo mejor", ha dicho.Por otro lado, preguntada sobre si la OMS reaccionó tarde a la hora de declarar pandemia mundial a la COVID, Neira ha señalado que al oficializarse la pandemia en China en el resto del mundo solo había 80 casos confirmados y ninguna muerte.La directora de Salud de la OMS ha defendido que entonces no era una pandemia con potencial a nivel global y en ese sentido "no se llegó tarde" desde la OMS.Al mismo tiempo sí ha reflexionado sobre que tras la alerta en China, el resto del mundo tuvo dos meses y medio para "prepararse y responder", sobre todo teniendo en cuenta las medidas "excepcionales tomadas" por Pekín", que incluso algunos calificaron de "totalitarias".Igualmente ha recordado otros elementos como la falta de "precedentes" de un virus como el COVID para los investigadores, la infodemia surgida por medios y autoridades y "un evidente juego geopolítico importante" que ha servido incluso de caldo de cultivo para "teorías conspiratorias".En respuesta a una demanda de Trilla sobre si la OMS exigió suficientemente a China en la información de cómo avanzaba la pandemia, Neira ha dicho que, pese a que "la cuestión china siempre quedará en la narrativa", en su opinión "personal" Pekín "no escondió nada" y cree que, de haberlo hecho, "el sistema lo hubiera detectado".Al mismo tiempo, Neira ha reflexionado sobre que otras organizaciones, como la de armas químicas, tienen capacidad de inspección sobre el terreno en los países miembros.En esa línea, la jefa de Salud de la OMS ha afirmado que la organización tiene margen para mejorar pero que para ello se debe apostar por ella con recursos y capacidades suficientes."Una organización mundial de salud pública es necesaria y fundamental para tener un marco que nos ayude a nivel global. Pero hay que pedir que mejore", ha reconocido Neira, quien ha recordado que la OMS "tiene el presupuesto equivalente al hospital universitario de Oviedo".Asimismo, a preguntas de periodistas, Neira ha querido destacar el poco valor añadido de la "confrontación" política en un país -tras ser preguntada sobre España- a la hora de contribuir a aportar soluciones a la pandemia, si bien no ha hecho más referencias concretas al contexto específico español.Finalmente, sobre la afectación del turismo de la zona Schengen que pueda importar casos a España, Neira ha dicho que "ni el riesgo 0 ni la protección 100 existen".Con todo, ha valorado que "se han puesto medidas extraordinarias en los aeropuertos" y que se trazan los itinerarios de pasajeros para poder aislarlos si se detecta algún positivo.