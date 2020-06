Simón no descarta un rebrote pronto si se "relaja mucho" la precaución

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido de que si las medidas de precaución contra el COVID-19, como la distancia de seguridad de 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarillas, se relajan excesivamente en las próximas semanas, podría haber un rebrote este mismo verano.

"Si nos relajamos más de la cuenta podría haber un resurgimiento relativamente rápido de la progresión", ha alertado durante su intervención en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

El epidemiólogo ha señalado que el Ministerio de Sanidad está trabajando con la hipótesis de una posible segunda onda epidémica, previsiblemente en otoño, pero ha recordado que no hay razones para que no se produzca cuanto antes si se relajan las medidas y, además, empieza a producirse una llegada masiva de turistas desde países extranjeros de riesgo.

"Hasta ahora, la evolución sigue siendo muy buena pese al levantamiento de restricciones, pero no podemos descartar la relajación excesiva. Está un poco en mano de todos que esto no suceda durante el verano, pero no podemos descartarlo", ha avisado, aunque puntualizando que por el momento "se están detectando de forma muy precoz" todos los pequeños brotes que se están produciendo.

En este sentido, ha añadido que las autoridades sanitarias creen que se están detectando "suficientemente bien" para actuar y controlarlos, pero ha apostillado que "si no fuera así dentro de unas semanas habría riesgo de transmisión dentro del verano".

En el contexto de un hipotético rebrote en otoño, ha avanzado que el Ministerio está estudiando adelantar la campaña de gripe para vacunar antes a la población, de forma que se reduzca el número de casos susceptible de ser confundidos con coronavirus. "Adelantar la campaña puede ser interesante", ha reconocido, aunque ha detallado que algunos estudios apuntan que se reduce su efectividad al adelantar o retrasar la creación de las vacunas con respecto al inicio de la campaña.

Igualmente, ha tenido en cuenta otros factores para adelantar la vacunación, como que las compañías farmacéuticas puedan disponer de la cantidad suficiente de dosis para vacunar en todos los países. Sobre si se producirá alguna modificación en los grupos a vacunar, ha indicado que "en principio la recomendación es para mayores de 65 año y grupos vulnerables concretos, pero de forma genérica a toda la población".