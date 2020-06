Europa comienza a reabrir fronteras ante la remisión de la pandemia

La remisión de la pandemia de coronavirus en Europa y en países del norte de África está propiciando la reapertura de fronteras a tiempo de salvar al menos parte de la temporada turística en el hemisferio norte, pero la situación es bien distinta en América, donde el virus sigue fuerte.



VUELVEN LOS VIAJES INTERNOS EN LA UE



Alemania, Grecia, Bélgica, Islandia, Suiza y Luxemburgo, entre otros, han abierto sus fronteras para favorecer el turismo entre los países del espacio Schengen. La Unión Europea ha lanzado una nueva página web bautizada "Re-open EU" ("Reabre la UE") que facilita desde este lunes información sobre la reapertura de las fronteras, requisitos sanitarios exigidos en cada Estado miembro y otros datos para responder a las dudas de los viajeros.





La página, que recopila la información actualizada remitida por la Comisión Europea y los Estados miembros, está accesible en la dirección https://reopen.europa.eu/ y disponible en los 24 idiomas oficiales de la UE.Uno de los países que reabrió hoy sus fronteras fue Bélgica y el tráfico en uno de los aeropuertos de la capital comunitaria, Bruselas, se triplicó: Bruselas-Zaventem registró este lunes 60 vuelos cuando en las últimas semanas no pasaban de 15 o 20.No obstante, el tráfico sigue estando muy por debajo de la media habitual en esta época del año. "Hoy tendremos 4.000 pasajeros, mientras que en un día normal serían más o menos 80.000. Eso sí, esperamos que el número de usuarios se incremente día a día", explicó a Efe la portavoz del aeropuerto bruselense, Ihsane Chioua Lekhli.Una de las aperturas más esperadas era la de las fronteras alemanas, ya que los alemanes son los campeones mundiales del turismo y de ellos depende buena parte del sector en otros países.Desde la medianoche del domingo se han eliminado en Alemania los controles aeroportuarios para los países de la UE con las excepciones de España, Suecia y Finlandia, debido a las respectivas restricciones a la entrada de extranjeros, precisó este lunes el ministro de Exteriores, Heiko Maas.La restricción con España, sin embargo, será retirada el próximo 21 de junio, cuando el país ibérico reabra sus fronteras con el resto de la UE.PROYECTO PILOTO EN MALLORCAParte de los turistas alemanes que aprovecharon hoy la apertura de las fronteras viajaron a Mallorca (en el archipiélago español de Baleares) como parte de un programa piloto del turoperador TUI.TUI quiere determinar la seguridad -tanto para los turistas como para el lugar de destino- y eligió Mallorca por la importante tradición de visitantes alemanes en esa isla.Los viajeros de este plan piloto no deberán pasar cuarentena y tendrán libertad de movimientos, pero deberán someterse a controles de salud.Otros dos turoperadores alemanes, DER Touristik y Schauinsland-Reisen, participan también en este plan piloto, aunque por el momento solo con expertos o personal propio y no con turistas.Este ha sido el primer paso dado por España, una de las grandes potencias turísticas mundiales, para recuperar los visitantes internacionales tras la pandemia de coronavirus. Se produce pocos días antes de que el próximo lunes 22 España reabra sus fronteras con los países europeos del espacio Schengen, con excepción del vecino Portugal.La reanudación de las llegadas de turistas extranjeros es de una importancia clave para España, el segundo país del mundo en recepción de visitantes, con 83,7 millones de turistas en 2019.El turismo es el primer sector de la economía del país, pues representa algo más del 12 % de su producto interno bruto (PIB). Antes del estallido de la pandemia daba trabajo en España a 2,45 millones de personas, el 12,7 % de todos los empleos del país.El Gobierno español presentará el próximo jueves un plan estratégico para la recuperación turística, uno de los motores de la economía nacional.Por otra parte, hoy se anunció que la Feria Internacional de Turismo 2021 (FITUR), uno de los principales eventos mundiales del sector, se celebrará en Madrid 20 al 24 de enero, como un reencuentro clave para la recuperación de la industria turística global tras la pandemia por la COVID-19.EL TURISMO, SECTOR MÁS DAÑADO POR EL CORONAVIRUSEn la misma situación se encuentra Italia donde el presidente de la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria), Carlo Bonomi, en su primer encuentro telemático con medios internacionales, explicó que la economía italiana perderá 180.000 millones en 2020 y de estos 110.000 serán consecuencia del turismo, el sector más dañado por la crisis del coronavirus.Advirtió que es fundamental la reactivación de este sector para que contribuya a la recuperación del país, pues representa el 13 % del producto interior bruto (PIB). Según la patronal, más de 40.000 empresas del sector están en riesgo de quiebra.De momento, el Gobierno italiano ha aprobado un paquete de ayudas de hasta 4.000 millones de euros para el turismo, que incluye subvenciones de 500 euros a familias con ingresos de hasta 40.000 euros anuales para gastar este año en hoteles del país.La importancia del turismo para la economía y la inminencia del inicio de la temporada alta han hecho que Grecia, un país que ha capeado muy bien la epidemia de coronavirus, también haya abierto sus fronteras, incluso para viajeros de países con peor situación epidemiológica.Grecia ha recibido muchas alabanzas en los últimos meses por su gestión proactiva en esta crisis. Fue uno de los países que más pronto reaccionó a la pandemia, lo que se saldó con una de las cifras menos dramáticas de Europa: algo más de 3.000 casos registrados y 184 muertes.Ahora, el país afronta el riesgo de sufrir un rebrote con la apertura de las fronteras. Casi el 90 por ciento de la población ha manifestado su preocupación sobre este aspecto.Fuera de Europa, Egipto ha anunciado que reabrirá sus aeropuertos al tráfico aéreo internacional a partir del 1 de julio, después de suspender todos los vuelos comerciales el pasado 19 de marzo por la emergencia del coronavirus, anunció hoy el ministro de Aviación Civil, Mohamed Manar.El pasado jueves, el Gobierno egipcio anunció la vuelta de los vuelos y el turismo a partir de julio a las provincias costeras y esta semana también aprobó la exención del pago del visado turístico para aquellos viajeros que lleguen en vuelos directos a las provincias turísticas. El Ministerio de Aviación Civil ha ofrecido un descuento del 50 % en las tarifas aeroportuarias para los viajes chárter en todas las localidades turísticas y del 20 % en los servicios terrestres.EXPLOSIÓN DE CASOS EN CENTROAMÉRICAEn el hemisferio occidental, la preocupación de momento no es el turismo, ya que, por ejemplo, Centroamérica experimentó esta semana una explosión de casos y muertes por COVID-19, con cifras diarias récord en casi todos los países de la región, que acumula al menos 45.531 contagios y 1.255 defunciones por la enfermedad e intenta reabrir gradualmente su golpeada economía.Al menos 9.838 nuevos casos y 215 muertes por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se registraron en la última semana en cinco países de Centroamérica, de acuerdo con los datos oficiales diarios, destacando la escalada en Panamá, Guatemala y Honduras.Alarmantes son sobre todo las cifras de Estados Unidos (116.000 muertos y 2,1 millones de contagiados) y de Brasil (43.000 muertos y cerca de 870.000 casos).Pero también preocupan las de México, que rebasa 146.000 contagios; Colombia que pasa de 50.000 casos de COVID-19 ; Perú con 230.000 infectados o Chile con 7.000 nuevos casos diarios.PEKÍN EN GUERRA CONTRA EL CORONAVIRUSY en el país de donde partió la pandemia, China, el Gobierno municipal de Pekín anunció hoy que la capital está en "guerra" contra el coronavirus tras detectar un nuevo brote en su principal mercado mayorista de alimentación, que ha causado ya 79 nuevos casos en los últimos días."Pekín ha entrado en un periodo extraordinario -afirmo en rueda de prensa un funcionario municipal- Pueblos y comunidades residenciales deben trabajar rápidamente, en estado de guerra, para prevenir la transmisión del virus en la capital".