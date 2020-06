Personal de plataformas petrolíferas del mundo se forma en Andalucía

Personal de las plataformas petrolíferas de distintas partes del mundo se forman en Andalucía a través de cursos que deben repetirse a modo de actualización cada dos años, lo que se traduce en un flujo de visitantes.



Malaga Drilling School (MDS) es una empresa con sede en Torremolinos (Málaga) que ofrece cursos de prevención de riesgos laborales para estas plataformas y son obligatorios para trabajar en ellas. Los alumnos son trabajadores en España de compañías como Repsol, Gas Natural o Endesa y otros de Alaska o Nueva Zelanda, entre otros.



La idea de crear esta compañía surgió de la croata Dubravka Blakeston y su marido británico cuando se trasladaron a Alhaurín de la Torre (Málaga), han explicado a Efe.





El esposo de Dubravka Blakeston, cansado de trabajar en las plataformas petrolíferas, decidió asentarse en Andalucía y abrir la sede de este negocio.Existen cursos de nivel básico, de taladrador y de supervisor y se dirigen a ingenieros de minas y otros oficios relacionados.El poder adquisitivo de los trabajadores que hacen estos cursos -que se han realizado a través de Internet durante el confinamiento- es bastante alto y gastan más que cualquier turista medio.Los alumnos de estos cursos, que duran cinco días, suelen acudir acompañados de sus familias.Es aquí donde entra en juego el valor de la localización, que supone un atractivo para la llegada al sur de España de estos trabajadores por la amplia oferta de hoteles y actividades turísticas para sus allegados.La empresa está acreditada por dos asociaciones importantes del mundo del petróleo, International Association in Drilling Contractors (IADC) e International Well Control Forum (IWCF).Los salarios de los trabajadores de estas plataformas son bastante elevados con respecto a la mayoría de oficios de otros sectores aunque la cifra depende del precio del petróleo, que varía mucho y es determinante."No es lo mismo que paguen saudíes o sudamericanos", ha afirmado Blakeston.La directora de MDS ha expuesto a Efe los motivos por los que Andalucía es el lugar ideal para desarrollar esta empresa. A su juicio, el sur de España tiene un clima y una calidad de vida "fantástica", además de la magnífica conexión con la que cuenta el Aeropuerto de Málaga para recibir a los alumnos de todo el mundo.La escuela está en Torremolinos, pero también trabajan en tres simuladores de plataformas petrolíferas de Málaga y en cualquier país en el que les sea requerido para dar clase. Por este motivo, los profesores han estado en Cuba, Estados Unidos, Brasil y algunos países de África, entre otros lugares."Esto no es como una clase en la que levantas la mano y preguntas al profesor, tienes que saber todo sobre perforación", ha manifestado la directora de MDS, que incide en la dificultad de estos cursos, que cuentan con 15 alumnos en cada clase."Trabajar en una plataforma petrolífera es muy duro", señala Dubravka en relación a la experiencia de su marido en estos puestos laborales. Los oficios más básicos, como herreros, pintores o buceadores, son los más complicados.Esta empresa, creada hace ya trece años, hace que trabajadores de las plataformas petrolíferas de distintas partes del mundo acudan a España cada dos años para obtener estos cursos de prevención de riesgos que son obligatorios por las empresas petroleras.