De Guindos dice que el ingreso mínimo no debe desincentivar el empleo

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido de que es "importante" que la puesta en marcha de ayudas como el ingreso mínimo vital "no desincentiven la búsqueda de empleo".



En una entrevista publicada este domingo en "ABC", De Guindos se ha mostrado partidario de una renta mínima de emergencia temporal y aunque no valora la medida concreta aprobada en España, advierte de que no debería desincentivar el empleo y tiene que ser sostenible financieramente a medio plazo.



De Guindos subraya que todos los países europeos han tenido que afrontar gastos extraordinarios para afrontar la crisis de coronavirus, que dañarán el déficit y la deuda públicos, una situación que tendrán que reconducir una vez que se recupere el crecimiento y en la que "es fundamental que exista una respuesta paneuropea".





En España, que a su juicio afronta la mayor recesión desde la Guerra Civil, será necesario actuar en "muchísimos" ámbitos económicos y sociales, lo que requerirá un gran consenso entre partidos sin "dogmatismo".Con respecto al sector financiero, ha insistido en que la banca europea es resistente pero tiene un problema de rentabilidad, por lo que la reducción de costes y aumento de eficiencia ligada a un proceso de consolidación podría "ayudar".