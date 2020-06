Más de 80.000 personas han solicitado una plaza de vigilante de playa

Más de 80.000 personas han presentado su solicitud para obtener alguna de las 3.000 plazas como vigilante de playa de la oferta de empleo impulsada por la Junta, que se materializará el próximo lunes.



Este dato ha sido desvelado hoy viernes por el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha informado también de que el próximo lunes empezarán igualmente a "funcionar" los vehículos previstos para la vigilancia de las plazas andaluzas.



Ha recordado que muchas personas que tenían previsto trabajar en el sector turístico no han sido contratadas este año a causa de la pandemia del coronavirus, por lo que la previsión de la Junta es que el plan de empleo de vigilantes de playa pueda ser una salida para esos trabajadores, a la vez que contribuya a que las playas andaluzas sean "las más seguras de España".





Según Bendodo, este verano no va a ir "mal" para el sector turístico aunque será "peor" que en años anteriores porque el virus no ha desaparecido, lo que obliga a mantener la "prudencia"."Las ciudades de Andalucía y Valencia son las que se van a llenar mientras la de Madrid o Castilla y León se van a vaciar, por lo que aquí tenemos que tener una mayor precaución", ha recalcado, al tiempo que ha defendido que hay hacer "compatible" la evolución positiva del turismo con la "responsabilidad".Sobre la apertura o no de las fronteras, ha pedido al Gobierno de la nación que se tome el turismo "en serio y con responsabilidad" y ha lamentado que algunos ministros hayan "atacado" al sector por su supuesta precarización."Todo lo contrario, el turismo genera mucho empleo y mucha riqueza en nuestro país; sólo en Andalucía supone el 12 por ciento del PIB y el 13 por ciento del empleo", ha defendido, tras lo que ha señalado que España no se puede "quedar atrás" si el resto de países de la Unión Europea abren las fronteras.Por ello, ha pedido al Ejecutivo central que vaya a un "ritmo acompasado" para la apertura de sus fronteras.Ha recordado que España es el segundo país del mundo que más turistas recibe, y Francia, que es el primero, presentó hace ya tres semanas un plan de rescate del turismo valorado en casi 18 millones, siete veces más que el plan español."Es un error, hay que apostar por lo que generalmente ha generado empleo y riqueza, no hay que demonizar el turismo, que ha funcionado bien", ha señalado.Preguntado, por otra parte, si cree que habría que ampliar los ERTE en el tiempo, ha recordado que el Gobierno de la nación se pronunció ayer sobre la posibilidad de extenderlos hasta finales de septiembre y ahora falta que "lo concrete"."Si se hace es una buena iniciativa; la administración tiene la obligación de que no se caigan las empresas y hay que darles liquidez y evitar que los ERTE se conviertan en ERE y estos en concursos de acreedores porque si pasa eso, habremos fracasado", ha advertido.Se ha mostrado además convencido de que en un corto periodo de tiempo se podrá recuperar la normalidad económica porque esta crisis no es como la de 2008, ahora "la economía iba bien, lo que ha habido es una parada en seco de la actividad, pero ya se empieza a retomar y ninguna empresa se puede quedar atrás", ha subrayado.Respecto a la Operación Paso del Estrecho (OPE), ha pedido al Gobierno central la "máxima información, claridad y transparencia" sobre las conversaciones con Marruecos, y ha asegurado que Andalucía está "preparada" si se produce la apertura de fronteras.En cuanto a la vuelta a las aulas en septiembre, ha alabado el "cambio de actitud" del Gobierno al promover ahora que se haga de forma simétrica: "Me parece bien que el Ministerio haya cogido esa bandera, estoy de acuerdo con que tiene que haber un consenso y no que cada comunidad se las apañara como pudiera".No obstante, ha insistido en que si tiene que haber una disminución de la ratio de alumnos en las aulas deberá ir acompañado de presupuesto "suficiente" porque obligaría a contratar a 30.000 profesores en Andalucía, lo que supone un coste de 2.000 millones.Así, ha considerado que repartir 2.000 millones para todas las comunidades autónomas es "absolutamente insuficiente".