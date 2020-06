Pionyang dice que reforzará el programa nuclear

Corea del Norte aseguró hoy que reforzará su programa nuclear con ánimo disuasorio en respuesta a lo que considera promesas incumplidas por parte de EE.UU. tras dos años de acercamientos diplomáticos.



Con motivo del segundo aniversario de la cumbre de Singapur, la primera que mantuvieron los líderes de ambos países, el ministro de Exteriores norcoreano, Ri Son-gwon, lanzó este mensaje en un comunicado publicado hoy por la agencia de noticia KCNA.



"El objetivo estratégico infalible de la RPDC (siglas de República Popular Democrática de Corea, nombre oficial del país) es crear una fuerza más fiable para hacer frente a las amenazas militares a largo plazo de los EE.UU.", dice Ri.





Ri asegura que "la esperanza para una mejora de las relaciones RPDC-EE.UU.-que era muy alta ante la mirada atenta del mundo hace dos años- ahora ha tornado en desesperanza".Corea del Norte ha ido endureciendo su postura con EE.UU. y Corea del Sur en el último año tras el fracaso de la cumbre sobre desnuclearización de Hanói, en la que Washington consideró insuficiente la propuesta de desarme del régimen.El canciller norcoreano considera que los pueblos de ambos países siguen deseando que se abra una "nueva era de cooperación, paz y prosperidad" pero que la situación en la península "se está volviendo cada día peor".Ri pasa a enumerar las concesiones de Pionyang desde Singapur, como el cierre del centro de pruebas nucleares de Punggye-ri, la ausencia de lanzamientos de misiles intercontinentales, la repatriación de restos de soldados estadounidenses caídos en la Guerra de Corea o la liberación de estadounidenses detenidos en Corea del Norte.El canciller acusa a Washington de no responder y considera que lo único que ha hecho el Gobierno estadounidense hasta ahora "no es más que acumular sus logros políticos" para a continuación hacer una clara referencia a los mensajes -y al tono empleado en los mismos- del presidente Donald Trump en la red social Twitter.Por ello, asegura Ri, "nunca más le daremos al máximo mandatario estadounidense otro paquete para que pueda ser usado para sumar logros sin recibir nada a cambio".El político norcoreano considera que su país no ve ninguna mejora en los lazos "simplemente por mantener relaciones personales entre el líder supremo (Kim Jong-un) y el presidente estadounidense" y pone en duda que haya que mantener el "apretón de manos" de Singapur.Por último Ri aseguró que EE.UU. está apuntando a Corea del Norte con "todo tipo" de armas nucleares y menciona los portaaviones y bombarderos estratégicos en la zona, una aparente referencia al B-1, que técnicamente ya no está equipado con bombas atómicas pero que Washington desplegó de nuevo en mayo en su base aérea en Guam.