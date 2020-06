Las protestas se reducen en EEUU, pero siguen en Seattle y Los Ángeles

Las protestas contra la violencia policial hacia los afroamericanos se han ido reduciendo en Estados Unidos con un menor número de asistentes que siguen saliendo a las calles de ciudades como Seattle, Los Ángeles y Nueva York con pancartas y consignas.



Este jueves, cientos de personas se concentraron en Seattle (Washington, noreste) frente al legislativo estatal con pancartas con el lema "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan), mientras algunos activistas repartían comida entre los asistentes, según el diario The Seattle Times.



El barrio que rodea el parlamento estatal se ha convertido en los últimos días en el foco de la protesta: los activistas obligaron el lunes a retirarse a la policía después un fin de semana de masivas manifestaciones en todo EE.UU. y que, en Seattle, desembocaron en disturbios.





Desde el lunes, los manifestantes han ocupado el área y la han bautizado como "zona autónoma de Capitol Hill", un lugar donde la policía está prohibida, la comida es gratis y por la noche se proyectan documentales, informa el diario The Washington Post.ENFRENTAMIENTO ENTRE TRUMP Y LA ALCALDESA DE SEATTLEEsa zona ha atraído la atención del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien en Twitter exigió al gobernador de Washington y a la alcaldesa de Seattle, los demócratas Jay Inslee y Jenny Durkan, respectivamente, que "retomen" la ciudad, y advirtió: "Si no lo hacen, yo lo haré".Por la noche, en la cadena Fox, reiteró su amenaza y aseguró que no "dejará que Seattle sea ocupada por anarquistas".En respuesta, en una rueda de prensa, la alcaldesa de Seattle avisó que "no necesita que nadie, incluido el presidente, intente sembrar más divisiones, más desconfianza y desinformación" y añadió: "La amenaza de invadir Seattle, dividir e incitar a la violencia en nuestra ciudad no solo es inoportuna, sino que sería ilegal".Trump casi no tiene potestad legal para desplegar agentes federales en Seattle, algo que sí pudo hacer en la capital de EE.UU. porque tiene menos autonomía que el resto de localidades del país.MENOS MANIFESTANTES EN WASHINGTON D.C. Y LOS ÁNGELESEn Washington D.C. y en Los Ángeles, se han reducido el número de asistentes a las protestas contra la violencia policial y vigilias en honor del afroamericano George Floyd, quien murió después de agonizar durante nueve minutos postrado en el suelo y mientras un agente blanco presionaba su rodilla contra su cuello.En la capital de EE.UU., hubo este jueves una pequeña concentración cerca de la Casa Blanca a la que acudieron un centenar de personas.En Los Ángeles, cada día, se celebran dos manifestaciones: una al mediodía en Sherman Oaks, un suburbio acomodado al noroeste de la ciudad; y otra por la tarde en el Centro de la ciudad.Ninguna organización está liderando las protestas, que en ocasiones se están desarrollando de manera esporádica.BLOQUEO DE UN PUENTE EN NUEVA YORKPor otro lado, los manifestantes en Nueva York bloquearon este jueves durante unos minutos el túnel Holland que conecta la isla de Manhattan con el estado de Nueva Jersey, según la CNN.Además, sobre las cuatro de la tarde, cientos de personas se dieron cita en Washington Square Park, en el centro de Manhattan, donde los activistas protagonizaron momentos de silencio con el puño alzado, y otros instantes en los que gritaban al unísono "We will win" (Ganaremos).Las protestas han abierto un debate a nivel nacional sobre las tácticas de la policía y ya se han extendido a más de 650 ciudades en los 50 estados del país.