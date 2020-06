El PP critica el "nuevo bandazo" de Celaá para volver a las aulas

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha criticado el "nuevo bandazo y cambio de criterio" del Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá en relación al protocolo para el nuevo inicio de curso, aunque ha admitido que "la rectificación suele ir en buen camino".

"Hace unas semanas se hablaba de no vuelta a clase y que el curso sería no presencial, posteriormente pasamos a una manera de turnos en los que no se incorporaría a todos los alumnos, la rectificación va por buen camino y ya estamos en la incorporación de todos los estudiantes", ha explicado Gamarra en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

La dirigente del PP confía en que en la Conferencia Sectorial de Educación que se celebra este jueves puedan cerrar "muchos flecos" pendientes porque la situación es muy distinta en los diferentes territorios. "No hay un colegio igual que otro, no es lo mismo educación infantil que secundaria, medio rural que urbano, ni las comunidades con un clima u otro", ha explicado.

Para Gamarra "el papel lo aguanta todo", pero cree que "hay mucho que trabajar para hacerlo posible y la sectorial está yendo en un camino que se venía relamando". Asimismo, ha recordado que las autonomías gobernadas por el PP han reclamado "directrices claras".