El Reino Unido suma 245 muertes más por Covid-19, hasta 41.128

El número de muertes confirmadas por test de COVID-19 en el Reino Unido ascienden a 41.128, tras sumar 245 en 24 horas, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad del Gobierno conservador británico.



El Ministerio indicó que hasta ahora se han realizado 6.042.622 pruebas diagnósticas entre la población, de las cuales 290.143 han dado un resultado positivo, 1.003 este martes.



Los datos que difunde diariamente el Gobierno se refieren a los casos de muertes por COVID-19 confirmados por un test, pero otras estadísticas oficiales apuntan a que el número real de decesos atribuibles al virus supera los 52.000, una de las tasas más elevadas del mundo.





El primer ministro, Boris Johnson, sostuvo hoy que solo se podrán hacer comparaciones válidas sobre la cifra de fallecimientos en cada país al fin de la pandemia, después de que el líder laborista, Keir Starmer, le reprochara el "lúgubre" balance británico, el más alto de Europa y segundo del mundo por detrás de Estados Unidos, según las estadísticas actuales.En la sesión semanal de control al Gobierno en la Cámara de los Comunes, Starmer criticó que Johnson manifestara hace unos días que está "orgulloso" de su gestión y le dijo que "no hay nada de lo que enorgullecerse"."Son de las cifras más altas del mundo", dijo el dirigente de la oposición, a lo que el líder conservador respondió que, "según el asesoramiento científico", hay que "esperar a que la pandemia complete un ciclo entero para poder sacar las conclusiones internacionales relevantes".El Gobierno británico afronta cada vez más críticas de la oposición y de parte de la comunidad científica por su manejo de la pandemia y su estrategia de desconfinamiento, después de que ayer pospusiera su plan de reapertura de los colegios al no poder garantizar la seguridad en las aulas.El Ejecutivo ha sido también muy criticado por diputados de todos lo partidos y los sectores de aviación y turístico por aplicar desde el pasado lunes una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen al Reino Unido, a pesar de que, entre otras cosas, es improbable que procedan de países con más contagios que este.Está previsto que Johnson anuncie hoy en una rueda de prensa nuevas medidas en el proceso de desescalada, entre las cuales se prevé la reapertura de los zoos, que se sumarán a los comercios no esenciales que retomarán la actividad a partir del 15 de junio.