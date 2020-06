Los países de la UE esperan un acuerdo sobre fondo de recuperación

Los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión Europea confiaron este martes en poder cerrar a principios de julio un acuerdo sobre el plan de recuperación comunitario tras la pandemia y mostraron su voluntad de empezar ya a preparar los planes nacionales para recibir estas ayudas.



"Tenemos expectativas optimistas, pero en general realistas, de que deberíamos acercarnos hacia un acuerdo final muy pronto, al inicio de la presidencia alemana" de la UE que comienza el 1 de julio, dijo el ministro de Finanzas croata, Zdravko Maric, cuyo país ostenta hasta finales de junio la presidencia comunitaria.



El titular croata se pronunció en este sentido después de que los ministros comunitarios debatiesen por primera vez sobre el plan de recuperación presentado a finales de mayo por la Comisión Europea, en una reunión telemática que sirvió de toma de contacto en vísperas de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 19 de junio.





Serán los líderes quienes deberán dar el visto bueno al plan billonario para reflotar la economía europea tras su mayor recesión en un siglo, pero la aprobación no se espera en la cumbre telemática de la semana próxima sino, como pronto, en una segunda cumbre en julio que podría ya ser presencial."Hubo un claro entendimiento y acuerdo mutuo en que deberíamos avanzar tan eficientemente como sea posible", dijo Maric, quien confió en que la cumbre del día 19 permita ya algunos avances."Hay una clara amplia mayoría de Estados miembros que ven la propuesta de la Comisión como una base para la negociación", se congratuló por su parte del vicepresidente comunitario Valdis Dombrovskis, quien incidió en la necesidad de un acuerdo en julio para que los fondos puedan estar disponibles al inicio de 2021 e incluso, parte de los mismos, ya en 2020.El plan presentado por la Comisión Europea se sustenta en un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros a gastar hasta 2024 y un presupuesto para el periodo 2021-2027 de 1,1 billones de euros.El Fondo de Recuperación se financiará con la emisión de deuda por parte de la Comisión con el respaldo de presupuesto de la UE y la financiación se canalizará después a los países también a través de los distintos programas del presupuesto comunitario.La piedra angular del mismo es el Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, que contará con 560.000 millones de euros, de los cuales 310.000 millones se desembolsarán en forma de subvenciones a fondo perdido y 250.000 millones en préstamos.A España le corresponderían 61.618 millones en subvenciones (20 % del total) y unos 56.600 millones en préstamos del mismo.Este instrumento servirá para costear los planes de reformas e inversiones que presenten los Estados para reflotar sus economías. Estos planes deberán seguir las recomendaciones de política económica que la Comisión hace anualmente a los países y recibir el visto bueno de Bruselas y el resto de socios.Los gobiernos deberán pactar con la Comisión el montante de la ayuda y un calendario con objetivos para implementar las reformas, de modo que los desembolsos de cada tramo estarán condicionados a que se respeten estas metas, según la propuesta de Bruselas.En la negociación de este martes se plantearon cuestiones sobre el montante total del fondo, los criterios de asignación, la condicionalidad o el equilibro entre subvenciones y préstamos.Estos dos últimos puntos se prevén entre los más difíciles de consensuar, ya que países como Holanda, Austria, Suecia o Dinamarca quieren un mayor peso de los créditos.Según el ministro croata, los socios están de acuerdo, en todo caso, en que las condiciones, criterios y sistema de gobernanza que se acuerden para estas ayudas a reformas e inversiones no deberían minar la eficiencia de las mismas, creando una excesiva carga administrativa o ralentizando el procedimiento hasta el punto de que no se consiga el objetivo de movilizar el 60 % de la dotación en los dos primeros años de funcionamiento."Es importante para que los Estados miembros individuales, en paralelo con la negociación, empiecen ya a preparar sus proyectos individuales y sean capaces de solicitar estos fondos", dijo.En la misma línea, Dombrovskis subrayó que la Comisión está lista para ayudar a los Estados a preparar estos planes incluso antes de que esté cerrado el acuerdo para el Fondo de Recuperación.