Fiscalía ve indicios de fraude en una ayuda a una empresa de Serrano

La Fiscalía de Sevilla ha remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía la investigación sobre el préstamo de 2,5 millones de euros que recibió en 2016 una empresa creada por Francisco Serrano, parlamentario autonómico de Vox, al apreciar indicios de delito en la actuación de la mercantil.

Según ha informado este lunes a Efe la Fiscalía, la investigación "ha permitido confirmar" que Biowood Niebla recibió 2.489.000 euros del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través del Programa Reindus, para lo cual "debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos" que obtuvo.

La sociedad, cuyo objetivo era la fabricación de pellets de madera en Niebla (Huelva), se constituyó con "aportaciones no dinerarias (...) consistentes en maquinaria" que, según los socios, era "de su propiedad", pero la Fiscalía replica que "indiciariamente no se ajusta a la verdad".

Además, prosigue el Ministerio Público, "no consta la realización del proyecto" y la empresa tampoco ha reintegrado la deuda adquirida con el Ministerio.

La investigación, incoada el 24 de octubre de 2019 por una denuncia de la asociación de consumidores Facua a la que ya en el tramo final se unió una segunda del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se refiere tanto a Serrano como a otros socios y colaboradores.

Como Serrano, al ser diputado del Parlamento de Andalucía, es aforado, será la Fiscalía Superior la que determine si los indicios son de suficiente envergadura para levantar esa condición, pero la Fiscalía sevillana entiende que "la conducta de esas terceras personas debe ser conjuntamente analizada" para así "evitar decisiones judiciales contradictorias".

El Ministerio Público también destaca que Serrano compareció y declaró voluntariamente ante la Fiscalía Provincial de Sevilla.

El origen de la denuncia data del 10 de octubre del año pasado, cuando Facua informó de que Hacienda había reclamado la devolución de 2,5 millones de euros que recibió Biowood Niebla para ejecutar un proyecto que al final no se llevó a cabo.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, declaró el 21 de octubre ante el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Serrano dio su versión de los hechos en las redes sociales y recordó que Biowood se constituyó en 2016 para montar "una fábrica de pellets para calderas de biomasa" y que él fue su administrador entre abril de 2016 y el 4 de octubre de 2017.

"En el momento de constituirse se aportan dos máquinas " que fueron entregadas por el otro socio, "quien tenía sociedades en materia de biomasa", prosiguió el diputado de Vox, que fue candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

"La idea era que cada uno aportara el 50%" y el socio "aportó facturas proforma referentes a esa maquinaria, lo cual es requisito para pedir el crédito al Ministerio", una documentación que Serrano consideró "suficiente"

"El crédito, que no subvención, fue concedido el 31 de diciembre de 2016 y al interesarme por la situación de la maquinaria me explicaron que no se había podido adquirir", continuó.

Serrano contó que eso suscitó su "falta de confianza" en el proyecto, a lo que sumó que había sufragado "todos los gastos" que generó Biowood desde su constitución "sin tomar decisión alguna".

De hecho, agregó, había denunciado a ese exsocio y un gerente de su propio despacho, "que fue el promotor e ideólogo" del proyecto.

"Tengo la conciencia muy tranquila. No he visto ni un solo euro del crédito y mucho menos tengo responsabilidad alguna con que no haya sido devuelto en los plazos marcados", sentenció.