Torra exige 15.000 millones para evitar la "asfixia" de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que autorice varias medidas urgentes para que Cataluña pueda disponer de 15.000 millones con el fin de evitar la "asfixia" de la comunidad y pueda reemprender la recuperación económica.



Según han informado a Efe fuentes de la Generalitat, Torra ha hecho esta petición en el marco de la reunión telemática celebrada esta mañana con el presidente del gobierno español y el resto de presidentes autonómicos para valorar la situación creada por la pandemia de la Covid-19.



En su intervención, Torra ha hecho responsable al Gobierno de "asfixiar a Cataluña", "entorpecer su recuperación económica” y de "comprometer las políticas sociales absolutamente necesarias”.





El presidente de la Generalitat ha alertado a Sánchez sobre "la necesidad de tomar medidas económicas urgentes y de hacerlo ahora", ha criticado que las soluciones que propone el ejecutivo español sean "para finales de año o inicio del año próximo", y ha insistido en que no poder contar ahora con los recursos necesarios es "insoportable" para Cataluña y de gran gravedad.Ha puesto de manifiesto que el Govern tiene constancia de pérdidas en el sector turístico por 15.000 millones de euros, en el sector comercial de 9.500 millones, de 1.000 millones en el sector de la cultura y de 850 millones en el tercer sector.Por este motivo, Torra ha hecho a Sánchez una propuesta para que Cataluña consiga 15.000 millones, de los que 5.000 millones serían por la vía de transferencias directas del Estado por los gastos acreditados en inversión sanitaria.También ha pedido que el gobierno español solicite al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), en nombre de Cataluña, un préstamo de 5.000 millones, el 2% del PIB catalán, que daría liquidez inmediata y permitiría devolverlo al 0,1%.Asimismo, propone subir al 1 % el techo de déficit, que continua al 0%, un incremento que supondría otros 2.500 millones de euros, según las fuentes informantes.Por último, Torra solicita poder disponer de los 2.500 millones del superávit y remanentes de los ayuntamientos."Si no se toman estas decisiones ahora, el gobierno de España será responsable de asfixiar a Cataluña y de entorpecer la recuperación económica”, ha manifestado el presidente de la Generalitat, que ha advertido: "Con nuestro presupuesto no podremos encarar las reclamaciones y comprometeremos las políticas sociales".Torra también ha lamentado "no haber obtenido respuesta" al documento que presentó hace 15 días a Sánchez con 40 medidas para reactivar la economía de Cataluña, y ha recordado que contiene muchas urgencias que "son esenciales y se tienen que abordar".Respecto al reparto del fondo de 16.000 millones de euros para las autonomías, Torra ha lamentado los "vaivenes" del gobierno español y ha denunciado que los nuevos criterios suponen para Cataluña pérdidas de decenas de millones de euros, según los cálculos realizados con el vicepresidente Pere Aragonès."Por qué siempre es Cataluña quien debe asumir todos los gastos", se ha preguntado Torra, quien también ha reivindicado un fondo para el transporte del doble o el triple de lo previsto, así como para educación, y ha añadido que "las promesas nos llegan recortadas, la situación es muy grave, vamos tarde y lentos".El presidente de la Generalitat ha exigido además la prórroga de los ERTO y la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital de forma inmediata. También ha insistido en reclamar un permiso retribuido a madres y padres que necesiten hacerse cargo de los hijos y de personas con dependencia.