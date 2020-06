Trump retirará 9.500 de sus soldados desplegados en Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a ordenar la retirada de 9.500 soldados estacionados de las bases que tiene este país en Alemania, según un plan todavía no anunciado y del que informa la prensa norteamericana.



En la actualidad, Estados Unidos cuenta en Alemania con 34.000 soldados, con lo que la reducción les situaría aproximadamente en 25.000, según este plan, del que se hizo eco en primer lugar el periódico The Wall Street Journal.



Alemania es el país de Europa con más tropas estadounidenses, seguido de Italia, Reino Unido y España. Hasta el momento no se ha decidido si estos soldados volverán a Estados Unidos o se desplegarán en otros países europeos e incluso la cifra de soldados a retirar podría variar, aunque el periódico dice que la que se maneja es la de los 9.500.





Según este periódico, que cita a un oficial de la Administración, este viernes Trump ordenó al Pentágono que acometiera el recorte y que el Departamento de Defensa deberá aprobarlo antes de que el plan sea implementado.La presencia de las tropas estadounidenses en Alemania data del fin de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría siempre fueron consideradas como la fuerza de contención frente a la Unión Soviética.Según la cadena CNN, aunque en otras ocasiones se ha hablado de retirar tropas de Alemania, el número y el momento en que se produce ha causado sorpresa.El plan se conoce en un momento de discrepancias entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN: la administración de Donald Trump ha criticado reiteradamente a sus aliados que no gastan lo suficiente en su propia Defensa y que confían ésta en el potencial militar estaounidense.El presidente Trump ha reclamado a sus socios europeos que sus gastos en defensa aumenten hasta un 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) paulatinamente hasta 2024.Con ocasión de una visita a Washington en junio de 2019, el presidente polaco Andrzej Duda reiteró el interés de Polonia por acoger a más soldados estadounidenses en su territorio. En una visita a Polonia en 2017, Trump alabó el interés de ese país por la defensa europea y el hecho de que el país ya haya alcanzado el gasto del 2 por ciento del PIB.