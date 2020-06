América alcanza 170.000 muertes y Perú es noveno del mundo en Covid-19

Perú se convirtió este viernes en el noveno país del mundo con más casos confirmados de COVID-19, tras acumular 187.400, en una jornada en la que los contagios diarios alcanzaron un nuevo récord global de casi 130.000, mientras América bordea la cifra de 170.000 muertos.



Los datos entregados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que aún se está lejos de llegar el pico mundial de una pandemia que afecta a 6,51 millones de personas y que ha matado a 387.298 personas en el planeta, el 90 % de ellos concentrados entre Europa (con más de 182.000 muertes) y América, la región con mayor número de casos (3,08 millones) y con cerca de 170.000 fallecidos.



Perú, según datos oficiales del país suramericano, superó a Alemania al llegar a los 187.400 infectados, de los que 5.162 han fallecido, y está muy próximo a alcanzar a Francia, que tiene 190.180 casos.





EE.UU. OFRECE BUENAS NOTICIAS EN MEDIO DE LAS PROTESTASEn Estados Unidos, el número diario de muertes de COVID-19 en el estado de Nueva York alcanzó un nuevo mínimo, 42 personas fallecidas en la última jornada, algo que las autoridades atribuyeron al comportamiento de la ciudadanía y por lo que llamaron a la cautela ante las multitudinarias protestas antirracistas.En su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, el gobernador Andrew Cuomo informó que hubo diez muertes menos que este jueves, hasta las 42, y la cifra de hospitalizaciones sigue bajando mientras prácticamente todo el estado reabrió y tres de sus regiones entran esta semana en la segunda fase por la buena marcha de sus indicadores.Sin embargo, las noticias en Florida no son tan buenas ya que el estado sumó 1.305 nuevos casos de COVID-19, tercer día consecutivo en que la cuenta de contagios se engrosa en más de mil trescientos y en plena fecha de inicio de la Fase 2 de la reapertura económica.Desde el 1 de marzo se han confirmado en Florida 61.4888 casos y 2.660 muertes, según informó el Departamento de Salud estatal.Estados Unidos sigue siendo el país más afectado del mundo por la pandemia, con 1,89 millones de contagios y más de 108.000 muertes. Le sigue Brasil, con más de 614.000 casos y 34.000 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.CHILE TAMBIÉN ALCANZÓ NUEVO RÉCORDEl Ministerio de Salud chileno informó de una nueva una cifra récord de 92 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, llevando el total de decesos a 1.448, mientras que se contabilizaron otros 4.207 contagios en el último día, elevando el cómputo global a 122.499La subsecretaria de Salud, Paula Daza, precisó que dentro del total de fallecidos, 72 corresponden al nuevo criterio de muertes cuyos certificados de defunción relacionan al fallecido con COVID-19 pese a que este no haya un resultado de test PCR positivo por la enfermedad a la hora de morir.EXDIPUTADO Y EMBAJADOR DE EE.UU. ALERTAN DE CRISIS EN NICARAGUAEn Nicaragua, el exdiputado opositor Alberto Lacayo, miembro del gremio farmacéutico en Nicaragua, dijo este viernes que la falta de pruebas de COVID-19 está causando escasez de medicamentos para ciertas enfermedades en el país, especialmente las relacionadas con los dolores, fiebres, y sistemas respiratorio o digestivo."Como no se están haciendo las pruebas, y han prohibido a los hospitales privados traer las pruebas, entonces hay un consumo excesivo de medicina, porque por cualquier gripe común, el médico, con tal de no correr el riesgo, te prescribe el tratamiento como si fuese un coronavirus", dijo a Efe Lacayo.En Nicaragua solamente el Gobierno está autorizado para realizar pruebas de COVID-19. El Ministerio de Salud ha negado permisos de importación de estos exámenes a hospitales, clínicas y laboratorios privados.Asimismo, el embajador de Estados Unidos en el país centroamericano, Kevin Sullivan, informó que la pandemia ya afecta a diplomáticos en el país centroamericano y llamó a los estadounidenses a seguir las recomendaciones del gremio médico local, entre ellas hacer cuarentena voluntaria."Ya no se puede negar: COVID-19 se expande y afecta a todos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses y diplomáticos", dijo Sullivan en su cuenta de Twitter.ONG ALERTA SOBRE NIÑOS Y JÓVENES EN MÉXICOEn México, la ONG Save the Children expresó su preocupación por el incremento de contagios y muertes de niños y adolescentes a causa del coronavirus, por lo que pidieron a la sociedad y al Ejecutivo más esfuerzos para protegerlos.De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta el pasado jueves se registró la muerte de 46 niños y adolescentes por COVID-19, y entre el 12 de abril y el 4 de junio el número de jóvenes contagiados pasó de 84 a 2.228.Los datos resultan alarmantes para la organización y recordaron que aunque no son población de riesgo, la información muestra que no están exentos de contagiarse. En México hay 105.680 casos de contagio confirmados y 12.545 personas han fallecido.LAS AEROLÍNEAS SIGUEN LUCHANDO POR LA NORMALIDADEn Estados Unidos, la aerolínea Delta informó de su decisión de continuar bloqueando la selección de los asientos centrales de la cabina hasta por lo menos el 30 de septiembre como medida de prevención ante la pandemia y para "garantizar una experiencia segura para los clientes".Mientras en Colombia, la aerolínea de bajo coste Viva Air pidió al Gobierno de ese país suramericano un crédito de 50 millones de dólares y la pronta reapertura de las operaciones aéreas, cerradas por la pandemia, para poder "sobrevivir la peor crisis en la historia de la aviación mundial".La compañía, que forma parte del grupo Irelandia Aviation, recordó que su base de operaciones está en Rionegro (noroeste) y que todos sus aviones están matriculados en Colombia, país en el que pagan impuestos y donde genera cerca de 3.450 empleos directos e indirectos, equivalente al 98 % de su fuerza laboral. E