Imbroda: Va a haber vuelta a las aulas en septiembre, que quede claro

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha asegurado que " lo que tiene que quedar claro es que va a haber vuelta al aula en el mes de septiembre", adoptando todas las medidas higiénico-sanitarias, de protección y seguridad que determinen las autoridades sanitarias.



Así se ha pronunciado cuestionado por los periodistas en Huelva sobre cómo será el inicio del próximo curso escolar, precisando que "ese es el principal escenario que se baraja".



Imbroda ha indicado que en Andalucía "hemos tratado de transmitir certidumbre donde no la había; teníamos claro, junto con la comunidad educativa que no se daban las condiciones para volver a las aulas en el tercer trimestre, esta todo muy reciente, había cierto temor y hay que ir con prudencia".





"Primaba la seguridad de docentes, profesionales y niños y fuimos muy claros", ha indicado, para añadir que a partir de ahora "tenemos las pruebas de acceso de julio, las reuniones de claustros de profesores a final de mes y el desarrollo del programa de refuerzo estival al que se han apuntado voluntariamente unos 3400 docentes y casi 400 colegios, que nos van a servir para entrenarnos de cara a septiembre"."Lo que tiene que quedar claro es que va a haber vuelta al aula en el mes de septiembre; trabajamos en varios escenarios y el principal es vuelta a la normalidad con las medidas higiénico sanitarias que nos dicten desde el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud, no vamos a dar ni un paso sin ellas".En este punto, ha precisado que están a la espera de la celebración de la próxima conferencia sectorial de Educación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio para "determinar esas medidas que nos van a recomendar para aplicar, y a partir de ahí poder organizar la vuelta al aula en mejores condiciones posibles".Por otro lado, Imbroda se ha referido a las guarderías y ha asegurado que "no podrán abrir en el mes de julio para actividad educativa".Distinto es, ha apuntado, que tengan otro tipo de licencia para ludoteca u otro tipo de actividad con competencias municipales y la reorienten: "En ese caso sí podrán hacerlo, pero la actividad presencial docente no está permitida".