Moreno elude la decisión de permitir los viajes entre provincias

Ni sí ni no. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, elude dar una respuesta sobre si permitirá o no la libertad entre provincias andaluzas a partir del lunes 8 de junio. Se acoge a que no se le ha notificado nada por parte del Ministerio de Sanidad o del propio Gobierno de España. Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este mismo jueves la sexta prórroga del estado de alarma y uno de sus puntos indica que los presidentes autonómicos tendrán la competencia de decidir la libre circulación dentro de la región.

Sobre ello polemizaron tanto Moreno como la expresidenta de la Junta y líder de la oposición, Susana Díaz, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en la mañana de este jueves en el Parlamento andaluz.

Este viernes está previsto que el Ministerio de Sanidad dé a conocer los cambios de fase de la desescalada. Todavía está en el limbo si Málaga y Granada pasan a la fase 3, al igual que el resto de provincias andaluzas, o si se quedan una semana más en la fase 2.

Por el momento, Moreno se lamenta de que la Junta no tenga “ninguna comunicación, ni verbal ni por escrito, de qué competencias va a tener la comunidad en la fase tercera”, pese a haberlo solicitado de manera insistente. “Nos enteraremos por el informativo”, dijo resignado el presidente, quien criticó a Díaz por disponer de “más información” de Moncloa que la que pueda tener él.

La líder del PSOE andaluz recordó al presidente de la Junta que “leyera” el BOE y le leyó el artículo 7 del decreto de estado de alarma publicado a primera hora del jueves. “La autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas de desescalada será exclusivamente quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma, salvo para la libre circulación que exceda del territorio de la comunidad, es decir, salvo la movilidad entre comunidades”, leyó.

Moreno no quiso decidir si permitirá la libertad de movimientos entre provincias y sí se centró en recalcar que “no existe ningún criterio científico” que pueda avalar la permanencia de Málaga y Granada en la fase 2.

“Le he dicho personalmente que con los datos en la mano y la tasa de incidencia más baja de los últimos 15 días en el país, no existe un criterio científico para avalar que Málaga y Granada no pasen a la tercera fase”, ha detallado el jefe del Ejecutivo andaluz, que da “por hecho” que ambas provincias accederán a la fase 3.

También, el presidente de la Junta ha criticado que a partir de ahora se vaya a producir un “estado de alarma a la carta”, en el que “se va a estar bajo el poder del Estado pero cediendo alguna competencia”. “¿Entonces para qué lo queremos?”, se ha preguntado.

Por su parte el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha criticado a Ciudadanos y su actitud en la votación de la prórroga del estado de alarma en el Congreso porque “gracias entre otros grupos a ellos los españoles ven cercenados sus derechos constitucionales durante al menos 15 días más”.