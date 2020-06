Alemania mantiene su recomendación de no viajar a España

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, ha anunciado que Alemania levantará el 15 de junio las alertas de viaje para 29 países europeos, entre ellos todos los de la UE a excepción de España, aunque según la jefa de la diplomacia española, Arancha González-Laya, se trata de un movimiento "acordado".

El Gobierno de Angela Merkel desaconsejó los viajes el 17 de marzo, en plena escalada de la pandemia de coronavirus, pero considera que la mejora de la situación epidemiológica permite retirar los avisos emitidos para 29 países, entre los que figuran, además de los de la UE, Reino Unido, Islandia y Liechtenstein, países que junto con Noruega --fuera de la lista-- completan la zona Schengen.

Maas ha explicado que el Ejecutivo alemán mantendrá en estas próximas dos semanas discusiones con los países de destino y, "por el momento", no ve posible valorarlos a título individual. Sí ha apuntado que, al igual que "una alerta de viaje no es lo mismo que una prohibición", "una recomendación de viaje no es una invitación a viajar".

El documento aprobado este miércoles anticipa que los avisos podrían volver a emitirse si empeora la pandemia, según la agencia DPA, que establece la 'línea roja' en 50 nuevos contagios por cada 100.000 personas en un plazo de una semana. En este sentido, Maas ha advertido de que puede haber nuevas "medidas de protección".

ESPAÑA NIEGA DESENCUENTRO

Por su parte, la ministra española de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado en su cuenta de Twitter que ha hablado con Maas y que ambos han acordado que en cuanto España permita el ingreso de turistas en su territorio Alemania levantará esa recomendación de no viajar al país.

Fuentes diplomáticas españolas han asegurado a Europa Press que no hay malestar alguno en ninguno de los dos países, que las medidas están consensuadas y que obedecen a la reciprocidad, una palabra que también ha utilizado González Laya en su mensaje.

El Gobierno español prevé abrir las fronteras al turismo procedente de la UE el próximo 1 de julio, una vez que termine la 'desescalada' en todo el territorio nacional. En ese momento se pondrá fin también a la obligación de que todo el que entre en España cumpla una cuarentena de 14 días y que comenzó, precisamente, cuando empezó a relajarse el confinamiento.

El Ejecutivo tampoco descarta que algunas regiones de España abran antes sus fronteras a los viajeros procedentes del área Schengen. Se trataría, por ejemplo, de las islas que terminen antes su proceso de desescalada, que tienen mejor situación epidemiológica y que, además, por su situación geográfica pueden ser una especie de experiencia piloto.

Alemania es el segundo emisor de turistas hacia España, con 11 millones de viajeros en 2019, solo por detrás de los 18 millones que procedieron del Reino Unido y en un nivel similar al de Francia.