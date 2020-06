Andalucía verá renovada su clasificación hotelera

El Parlamento ha convalidado, con el apoyo de PSOE, PP, Cs y Vox y el rechazo de Adelante Andalucía, el decreto ley que aprobado para renovar la regulación de los establecimientos hoteleros, para que la obtención de estrellas vaya en función de una puntuación, y con la creación de la categoría de Gran Lujo.



Además, se crea un grupo propio para los albergues, para distinguirlos de las pensiones, por lo que en total habrá cinco: hoteles, hoteles-apartamentos, hostales, pensiones y albergues.



El decreto también incluye recomendaciones de la Junta para los ayuntamientos en el uso de las playas este verano, referidas a la limitación de aforo, a que haya horario de apertura y cierre, a las horas de estancia, al uso de duchas o a las medidas de higiene.





También recomienda a los ciudadanos ir duchado de casa, no estar más de cuatro horas y respetar las distancias, también en el agua.Otra medida incluida en el mismo decreto es el plan para la reactivación del sector cultural, con 3 millones para creación artística, adquisición de lotes bibliográficos para las bibliotecas municipales y a ayudar la liquidez de las salas y espacios culturales ubicados en Andalucía y que tuvieron que cancelar sus espectáculos por el covid-19.El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín (Cs), ha defendido la convalidación de un decreto que "da impulso" al sector turístico y cultural, y que reactiva la telematización y lo ha enmarcado en las medidas del Ejecutivo para "proporcionar liquidez a la economía, mantener el empleo, así como proteger a las familias y a las personas más vulnerables".Ha destacado que en las categorías de hoteles el sistema deja de ser "arbitrario" para basarse en puntos y que además ahora será el empresario el que opte a una clasificación u otra.Ha justificado la "necesidad y urgencia" de todas las medidas que se incluyen en un decreto ley "intenso" y ha asegurado que la Junta está haciendo "todo" lo que está entre sus competencias.El socialista Felipe López ha acusado al Gobierno de "conculcar normas y hurtar el debate" sobre un asuntos como la clasificación hotelera, ya que eso "no es urgente" y exige "un debate y la búsqueda de un consenso amplio".Ha dicho que PP y Cs son "disolvente para todos los consensos", ha expuesto las críticas de algunas asociaciones de empresarios y sindicatos y ha lamentado "las prisas" por aprobarlo.López ha criticado también que no se hace ninguna mención a la sostenibilidad, a las condiciones laborales o a planes de igualdad y contra violencia de género, entre otros asuntos.El diputado del PP Adolfo Molina ha resaltado el impulso a "una de las ruedas más grandes" de la economía en Andalucía, el turismo, con una clasificación que "favorece" la competitividad.Ha subrayado que siete consejerías han participado en este decreto para dar "soluciones a problemas concretos y urgentes" y ha defendido la capacidad del Gobierno andaluz para gestionar la crisis, también cuando tenga que asumir el mando único en la región.La portavoz de Adelante Andalucía, Maribel Moral, ha pedido a Marín que retire el decreto y tramite la clasificación hotelera como una ley, ya que ha denunciado que no hay "ninguna justificación" para utilizar esta vía, algo que ha atribuido al "filibusterismo parlamentario" para reducir la voz de los grupos.Ha citado que, por ejemplo, se otorgan 15 puntos a las piscinas infinitas o 12 a las flores naturales, pero sólo 2 puntos para determinadas instalaciones de accesibilidad o 5 puntos por el uso de energía solar para generar agua caliente.Por parte de Vox, Rodrigo Alonso ha dicho que están de acuerdo en la renovación de la clasificación hotelera, ha explicado que echan "de menos" que se incluya una posible reconversión de edificios históricos para hoteles y ha basado gran parte de su discurso en criticar las medidas del Gobierno central para reactivar el turismo.