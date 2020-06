Celebrities que la petan con las camisetas personalizadas

La indumentaria personalizada acapara todos los flashes de reporteros y amantes de las Celebrities. Ya es habitual ver a estrellas del espectáculo posando para las cámaras con remeras nunca vistas en entregas de premios y durante sus actividades cotidianas.

En pleno Siglo XXI donde una imagen vale más que mil palabras, son los osados quienes con diseños polémicos en sus playeras los que generan repercusión e imponen la nueva moda. La indumentaria no sólo se reduce a un estilo, sino que en la última década se transformó en una forma de enviar un mensaje concientizador o anti sistema.

Diferenciarse es la regla

Diseños en serie, remeras repetidas y accesorios poco originales dejaron de ser habituales. Hoy las estrellas necesitan diferenciarse de sus pares. Frases famosas, insultos, emojis y hasta logos de las bandas más famosas del mundo como la lengua de Rolling Stones o Los Beatles caminando sobre Abbey Road.

El punto de inicio de esta nueva moda de remeras personalizadas comenzó a través de diseñadores independientes que invirtieron en influencers y estrellas de Hollywood para que porten sus creaciones. Así, las estrellas empezaron a recoger los frutos de llamar la atención con algo tan simple como una prenda de vestir. Ahora, las estrellas marcan tendencia a partir de eslóganes de género, frases pacifistas, otras anarquistas (“fuck the system”), entre infinidad de opciones disponibles.

No hace falta ser una estrella para petar con una remera personalizada, ya que se pueden adquirir de manera online y a precios realmente bajos. Gracias a La Tostadora, cada vez más personas se suman a la moda y petan con una remera personalizada según sus gustos, estados de ánimo y deseos.

Se acerca el verano y posar con una remera customizada será una excelente opción para lucir un diseño creativo. Give peace a chance, Supreme o We Shouldallbe Feminists (todos deberíamos ser feministas) son los diseños más utilizados.

Frank Ocean fue retratado infinidad de veces durante sus largas horas de ensayo como compositor. El norteamericano de 32 de años se vio con una remera que generó muchísima repercusión en la prensa estadounidense gracias al lema “Why be racist, sexist, homophobic o transphobic when you could just be quiet” en alusión a la fuerte segregación y discriminación que se da en Estados Unidos por aspectos ligados al color de piel, etnias, género y sexualidad. Beyoncé también marcó tendencia con su playera feminista de It Thing como mujer intelectual y a la onda.

Remeras personalizadas, una opción válida para agasajar

Día de la madre, cumpleaños, fechas de aniversario y ocasiones especiales pueden celebrarse con una remera personalizada como obsequio. No suele ser un regalo habitual y es una excelente opción para agasajar a los seres más queridos sin caer en un cliché como una taza con nombre o un llavero con la inicial del nombre de la persona.

Las playeras pueden personalizarse al máximo para que sean compatibles con la persona y teniendo en cuenta el verano hay varias promociones por cantidad como un 25% off por la compra de 3 remeras y hasta envío gratuito. Vestir a la familia con una sóla remera puede ser un hermoso gesto para disfrutar en familia, especialmente en tiempos tan complejos como los que atraviesa el mundo en este momento.