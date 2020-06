Andalucía no se plantea no pasar a fase 3 en su conjunto

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha incidido en que el Gobierno andaluz no se plantea otra opción que no sea el pase del conjunto de Andalucía a la fase 3 porque esta comunidad, incluidas las provincias de Granada y Málaga, cumple "sobradamente" los requisitos y lo contrario sería "incomprensible".



Moreno, que ha asistido esta mañana en Granada a la presentación de 21 nuevas ambulancias, ha confiado en que el pase de fase para el conjunto de Andalucía, que permitiría la movilidad entre las provincias andaluzas, sea posible a partir del próximo lunes, y ha asegurado que la Junta va a ser "muy prudente" y no busca "correr".



Entiende que si Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma, incluidas Ceuta y Melilla, con menor incidencia por población del covid-19, "no hay ninguna razón" por la que el conjunto de la región -donde todas las provincias se encuentran en fase 2 aunque con una semana de retraso las de Granada y Málaga- no pueda pasar el lunes a fase 3 y se pueda generar "movilidad social y actividad económica".





Si Andalucía no avanzara a la vez en su conjunto, podría darse la posibilidad de que provincias como la de Almería se quedaran aisladas porque no se podría pasar a ella a través de Málaga ni de Granada, ha precisado Moreno, que ha reiterado que "con los datos en la mano, solo cabe una opción".Ha garantizado prudencia del Gobierno andaluz en las medidas a adoptar -ha puesto como ejemplo de ello la recomendación de no celebrar fiestas ni romerías hasta después de agosto- y ha asegurado que si alguna provincia no cumple los requisitos o hay algún rebrote, tomarán las decisiones que correspondan "con determinación y firmeza" para garantizar la salud pública de los andaluces.Moreno, que ha ratificado la decisión de la Junta de combatir esta pandemia "equilibrándola con la apertura económica", ha hecho estas declaraciones durante la presentación de 21 nuevas ambulancias para la provincia de Granada, entre las que se incluye una de especiales características para circular por calles estrechas de barrios como el Albaicín.Se trata, ha dicho, de un paso más por la apuesta del Gobierno andaluz por la sanidad pública, de lo que ha puesto como ejemplo el hecho de que incorporaron más de mil millones de euros a este ámbito en los presupuestos de 2019, esfuerzo que, dice, seguirán haciendo especialmente ahora con la pandemia."Queremos ir corrigiendo las carencias que tiene nuestra sanidad pública de años anteriores de una manera decidida", ha señalado tras referirse a otras medidas puestas en marcha como la contratación para los meses estivales de más de 20.000 trabajadores sanitarios.La Junta trabaja también en reforzar los recursos materiales y humanos para que el Servicio Andaluz de Salud esté "lo mejor preparado posible" ante cualquier incidencia relacionada con el covid-19 con medidas como la del equipo de alerta sanitaria, muy vinculado a la Atención Primaria, que vigilará cualquier rebrote.Moreno ha confiado en que los fondos europeos y del Gobierno central previstos permitan también contribuir a ese refuerzo que el Gobierno andaluz acomete de momento "solo con recursos propios".Por último, ha agradecido al personal sanitario su esfuerzo y compromiso durante la pandemia, un reconocimiento público que se materializará con ocho esculturas para las ocho capitales de provincia andaluzas que reflejarán los aplausos diarios de la ciudadanía hacia este colectivo.