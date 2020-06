Beneficios de tener una casa de madera

Las casas de madera son tradicionalmente asociadas con pequeñas cabañas en el bosque y no son de los materiales que usualmente se utilizan para la construcción de casas. No obstante, esto se debe más que todo a preconcepciones basadas en desinformación. Las casas de madera son tan resistentes como las de hormigón y poseen ciertos beneficios que no se pueden pasar por alto.

Renovable

Las casas de madera siempre que el material haya sido proporcionado mediante un sistema sustentable es un producto renovable y ecológico. Por supuesto, hay opiniones encontradas respecto a este punto ya que talar árboles no es “eco-friendly” pero el impacto medio ambiental de su consumo es reducido notablemente mediante los procesos de tala consciente y sustentable donde se incluye la reforestación.

Económico

A diferencia de las casas construidas con materiales tradicionales, las casas de madera son mucho más fáciles de construir y la materia prima utilizada es más económica reduciendo considerablemente todos los costos, tanto por materia prima como por mano de obra. Sumado a esto, se pueden encontrar buenas ofertas y asesorías sobre la adquisición de estas casas en sitios como Hobycasa, donde los especialistas en casas de madera se encuentran a disposición para asesorar respecto a la adquisición.

Puedes encontrar casas de diversos tipos, modelos y tamaños con ofertas, o bien, si ya tienes la mira en una casa igualmente es posible mejorar el presupuesto de las mismas ¿lo dudas? Los expertos en el trabajo de la madera reconocen perfectamente el valor de una casa y la mejor forma de descubrirlo es comprobarlo personalmente.

Con casas desde 2.000 euros no tendrás que adquirir los créditos esclavizantes a las que la mayoría es sometido por los exuberantes costos de las casas regulares, de hecho puedes echarle un vistazo a sus casas de abeto nórdico con precios insuperables. Las casas de madera ofrecen una solución práctica al bolsillo sin abandonar la calidad y la comodidad.

Rápido

Si no deseas comprar una casa de madera sino hacerla desde cero es un proceso realmente rápido que requiere menos personal que una casa de ladrillos. Principalmente las casas de madera prefabricadas se terminan con rapidez tomando alrededor de tan solo unos días, las mismas se realizan ensamblando piezas genéricas anteriormente preparadas.

La facilidad de la fabricación in situ de las casas de madera son ideales para las personas que tienen previamente un terreno y desean construir allí. Es un proceso rápido y económico, e incluso las casas prefabricadas pueden ensamblarse de muy diversos estilos, no siendo esto un impedimento para tener un diseño en particular.

Resistencia y seguridad

La madera es un material más ligero y flexible que muchos otros usados en construcción pero esto no la hace un material débil. Con una gran resistencia mecánica es capaz de soportar diversos impactos y no ofrece inconvenientes a la hora de construir estructuras de buen tamaño, siendo la elasticidad del material una ventaja a la hora de sucesos naturales como movimientos sísmicos.

Energía

Cuando se piensa en el gasto energético se piensa en el uso de la calefacción. La Madera es un aislante natural muy efectivo. Las casas de madera su aislamiento térmico viene dado por el propio grosor de las paredes macizas de madera.

Estilo

El estilo es atemporal, las casas de madera poseen un maravilloso estilo antiguo que las hacen perfectas para los espacios abiertos y naturales. Empero, gracias a la versatilidad de la madera se puede tener una casa elegante, rústica, retro o completamente moderna de este material.

La ventaja de poder adquirir una casa y luego ampliarla o remodelarla con facilidad hacen aún más sencilla la decisión al momento de comprar y dejan abiertas las posibilidades. Lo primordial es tener la casa y por supuesto que el terreno lo permita.

Los antiguos inconvenientes de las casas de madera no se hacen presentes actualmente gracias al trabajo que se le da previamente y el acondicionamiento de las mismas, entregando casas económicas, funcionales y estéticas.