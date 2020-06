Interior cesó a De los Cobos por ocultar investigación, no contenido

El Ministerio del Interior reconoce que cesó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por una pérdida de confianza al no haber comunicado las actuaciones de la investigación del 8M, pero en ningún caso por el contenido del informe, al que no tuvieron acceso ni el departamento ni la dirección del cuerpo.



Así han respondido fuentes del Ministerio a la información que este martes publica El Confidencial, que incluye una nota secreta, firmada por la directora del instituto armado, María Gámez, donde se señala que el exjefe de la Comandancia de Madrid fue cesado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".



Las fuentes subrayan que la destitución "se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando.





Añaden que la dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior "ni conocían las actuaciones, ni tuvieron acceso al informe", que, "sin embargo, fue objeto de filtraciones antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo".Interior precisa que la confianza "es un elemento nuclear en un cargo como el que ocupaba el coronel, para el que fue nombrado de forma discrecional, y que para el que se necesitan las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación"."Sin estos elementos, no se puede desarrollar el trabajo diario de forma óptima", concluyen las fuentes.