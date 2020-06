Andalucía no descarta recurrir ante TC la gestión del ingreso mínimo

La Junta de Andalucía no descarta acudir al Tribunal Constitucional por la decisión del Gobierno de gestionar el ingreso mínimo vital y no ceder dicha gestión a las comunidades autónomas, algo que, a juicio del vicepresidente andaluz, Juan Marín, puede "exceder las competencias" de las autonomías.



Marín ha argumentado que ya hay muchas comunidades, entre ellas Andalucía, que "han demostrado que son capaces de gestionar cualquier recurso y hacerlo bien".



"No creo que ni Navarra ni el País Vasco sean menos torpes que los andaluces", ha dicho el vicepresidente regional durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha pedido "hacer exactamente lo mismo" que estas dos regiones, a las que sí se ha traspasado la gestión del ingreso mínimo vital.





Ha señalado que la Junta trabaja desde este domingo en la elaboración de un informe sobre la constitucionalidad de esta decisión."Si tenemos que recurrirla lo haremos", ha sentenciado el número dos del Gobierno andaluz, que ha recordado que el Ejecutivo regional ya acudió al TC para reclamar los 537 millones correspondientes a la liquidación del IVA de 2017 que no han sido abonados a Andalucía por el gabinete que preside Pedro Sánchez.