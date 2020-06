La Junta eleva a más de 900 millones el gasto sanitario por Covid-19

El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha cuantificado en "algo más de 900 millones" de euros el gasto sanitario que la región ha soportado en los últimos meses debido a la pandemia por COVID-19.



En rueda de prensa en Córdoba, tras reunirse con el alcalde de la ciudad, José María Bellido, Bravo ha explicado que en principio se hizo una aproximación de gasto de 350 millones que se ha visto "muy superado", si bien a día de hoy se eleva a "algo más de 900 millones" entre "lo comprometido y lo ya abonado".



No obstante, según el consejero cuando se habla de "gasto COVID" hay que tener en cuenta el "puramente sanitario" y otros como la "adecuación de infraestructuras" o las ayudas para "mantener contratos", por lo que el "montante global" podría ascender a los "1.800 millones de euros".





En este sentido, el consejero ha recordado que para garantizar la liquidez para las pequeñas y medianas empresas o para autónomos se han movilizado "700 millones de euros", por lo que ha abogado por "seguir trabajando" con "dialogo" y "lealtad" con el resto de administraciones para "solucionar los problemas de los ciudadanos".Por otro lado, Bravo ha reiterado la demanda de los 530 millones de euros en concepto de IVA que el Estado "le debe a los andaluces" y que tendrá que "resolver" los tribunales ante la "negativa reiterada" del Gobierno a liberar esos fondos.El consejero ha reconocido que la vía judicial "no es la adecuada" aunque ha defendido que la Junta se ha visto "obligada" a acudir a ella, por lo que ha reiterado la necesidad del "diálogo" para "llegar a acuerdos" y "hacer las cosas bien" que es lo que "demandan los ciudadanos".Respecto al fondo de 16.000 millones de euros propuesto por el Gobierno para las regiones para la "reconstrucción", Bravo ha demandado conocer el "origen" de los mismos ya que "si vienen de fondos europeos Europa" pueden "parecer poco", así como ha exigido la "certeza" de que el dinero será "íntegro para las comunidades autónomas y no habrá letra pequeña" que lo impida .En este sentido, Bravo ha criticado la "imposición" de los criterios para gastar ese dinero, 10.000 millones para gasto sanitario, mil millones para políticas sociales y 5.000 por pérdida de recaudación, ya que cada región puede "priorizar de otra manera".Asimismo, ha lamentado que "nadie ha dicho que pasa con el déficit" ya que el Gobierno "le ha dicho a Europa un 10,3 pero se lo queda todo el. Nos hablaron del 0,2 pero no se ha aprobado nada", mientras que "tampoco se sabe el presupuesto" para el próximo año en el que las comunidades tendrán "enormes gastos".Por ello, el consejero ha demandado "transparencia" y "diálogo" para "conocer las reglas" y ha estimado que se ha entrado en una "histeria fiscal" que va en contra de las necesidades a las que los ciudadanos "piden que demos respuesta".