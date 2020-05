Montero: "No hemos logrado convencer al PP de que debía apoyarnos"

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma que "la principal debilidad o autocrítica" del Ejecutivo en la gestión de la pandemia del coronavirus ha sido "no haber sido capaces de convencer al PP de que debía apoyarnos y de que no era el momento de la lucha partidista".



"El esfuerzo y la oferta de acuerdo de Pedro Sánchez es sincero, pero dos no pueden si uno no quiere", mantiene en una entrevista que publica esta domingo El Correo, en la que también asegura que el presidente ha hablado con el líder del PP "mucho más de lo que Casado ha dicho".



Para Montero, el ambiente político está impregnado de "una gran teatralidad desde la irrupción de Vox", lo que "confunde a la gente y también al propio PP", a la vez que causa "bochorno" a los ciudadanos .





Sobre la política de pactos y acuerdos del Gobierno con diferentes partidos políticos, Montero mantiene que "ese tipo de asimetrías han llegado para quedarse y las mayorías absolutas se marcharon para no volver", a la vez que destaca que los socios que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez "siguen siendo interlocutores prioritarios y privilegiados para el Ejecutivo"."Eso no significa que cuando nuestros interlocutores plantean discrepancias imposibles, tengamos que buscar otras alianzas", como el pacto con EH Bildu para que apoyara la prórroga del estado de alarma.Con esta coalición "no nos une nada, pero la salud está por encima de cualquier otra cuestión y ante la negativa del PP a ejercer su responsabilidad, el Gobierno tuvo que hacer lo imposible para evitar echar a perder todo lo logrado".Respecto a las distintos posicionamientos que mantienen sobre algunos asuntos los miembros del Gobierno que pertenecen a Unidas Podemos o al PSOE, Montero mantiene que "puede haber varias sensibilidades, pero todos estamos comprometidos con el programa que hemos suscrito".