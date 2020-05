Otegi (EH Bildu) ofrece "una alternativa de seguridad" tras el Covid

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que su formación ofrece "una alternativa de seguridad" tras la pandemia causada por el coronavirus, frente a un PNV que quiere "volver al pasado". Además, ha criticado a quienes "anteponen el interés económico" a los cuidados y a la vida, y ha asegurado que ellos están "con los indignados, con los que piensan que esta crisis no la pueden pagar los de siempre".

Otegi ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Asamblea General celebrada este sábado, en la que se han refrendado, con el 91,9% de los votos, las candidaturas para las elecciones vascas del 12 que julio, que estarán encabezadas en Guipúzcoa por Maddalen Iriarte, candidata a lehendakari, Jasone Agirre por Vizcaya y Mikel Otero por Álava.

El líder de la formación de izquierdas ha señalado que, de ahora en adelante, tras sufrir la pandemia del coronavirus, "aquí va a haber menos ingresos y más gastos". Por tanto, ha apuntado que en Euskadi "se van a dirimir dos posibilidades, dos opciones, dos alternativas", y la gente tendrá que elegir entre ellas.

Se trata, según ha explicado, de optar entre "la alternativa que mira el futuro", que es la de la izquierda abertzale, "y la que mira al pasado", la que "lidera" el PNV.

A su juicio, "va a haber una tendencia a volver al pasado" y ha advertido de que "volver al pasado no tiene futuro". "Lo que ha hecho el coronovirus es acelerar todas las crisis que ya nos venían desde atrás y, frente a esto, hay dos alternativas".

Por ello, ha señalado que EH Bildu ofrece "la alternativa que mira al futuro, que pretende poner al país desde una óptica de soberanía para que haga frente a los grandes retos" que los vascos tienen "como país, pero también como humanidad, que son los retos de la transición energética, de la digitalización, de la inteligencia artificial, de los cuidados y de la vida, frente a quienes anteponen solo el interés económico".

Asimismo, ha dicho que "habrá quienes pretendan creer y seguir pensando que, con un modelo de gobernanza más próximo al siglo XIX que al siglo XXI, con un modelo vertical, con un modelo de política convencional, se puede hacer frente a los problemas y graves problemas" que hay en el País Vasco.

A su juicio, a EH Bildu le toca liderar el nuevo tiempo, que debe ir acompañado de una "nueva filosofía". "Ahora hay que darle seguridad a la gente y hay que plantearle proyectos sólidos, pero nuestra seguridad no es la de los que nos quieren volver atrás. Nuestra seguridad es una seguridad, llamémosle de izquierda progresista o socialista", ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que plantean que "todo el que vive y trabaja en nuestro país, tiene que tener asegurados determinados derechos", como el de la vivienda, al trabajo, "a respirar un aire puro", el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la salud y a la educación.

"ALTERNATIVA DE SEGURIDAD"

"Esta es la alternativa de seguridad que nosotros ofrecemos. Hay quien cree que todo eso tiene que quedar al albur de los mercados y que, por lo tanto, no existen seguridades, existen oportunidades que llevan al 1% a tenerlo todo y al 90% a tener muy poco", ha indicado.

Tras rechazar que ese sea el "modelo de seguridad" de EH Bildu, ha señalado que, en este momento, "hay muchas cosas que están en juego", no solo unos comicios en la Comunidad Autónoma Vasca. "No nos estamos jugando solo unas elecciones, esto no va de elecciones, sino de ofrecer alternativas a la gente", ha subrayado.

Para Arnaldo Otegi, "el mundo, al final, se divide entre dignos e indignados, y cada uno elige dónde quiere estar". "Nosotros estamos con los indignados, con los que piensan que esta crisis no la pueden pagar los de siempre, que la eco-depredación nos trae estos problemas, con los que piensan que los cuidados hay que ponerlos en el centro de las políticas públicas y los que piensan que, por el mero hecho de nacer, los seres humanos tenemos derecho a la felicidad y a tener determinados derechos garantizados por parte de las administraciones públicas", ha destacado.

Por último, se ha mostrado convencido de que EH Bildu saldrá fortalecido de esta crisis y que podrá incorporar a otros sectores en su apuesta.