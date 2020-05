Rusia cuestiona la decisión de Estados Unidos de abandonar la OMS

Al romper con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Estados Unidos daña las relaciones de cooperación en la esfera de la salud en medio de la situación crítica provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, según el Gobierno ruso.



"En estos momentos, cuando el mundo necesita consolidar esfuerzos en la lucha contra la pandemia, Washington propina un golpe a los cimientos de la interacción legal en la esfera de la sanidad", afirmó a la prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, citada por Interfax.



La representante de la diplomacia rusa preguntó qué ofrece EEUU a cambio.





El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes la "ruptura" de la relación de su país con la OMS en plena pandemia.Según Zajárova, la imagen lamentable del sistema de sanidad estadounidense expuesta por la pandemia "no le permite a Washington afirmar que lidere esta esfera".Por su parte, el jefe del comité de relaciones internacionales del Senado ruso, Konstantín Kósachev, afirmó que esta decisión de la Casa Blanca no es una muestra de liderazgo."La decisión de Trump no demuestra una comprensión de los riesgos ni de la responsabilidad. Si el liderazgo global significa destruir una de las instituciones globales y un intento de derrumbar el resto... entonces esto no es liderazgo global. Es un paroxismo. Una mueca. Y una amenaza", escribió en su cuenta de Facebook.La decisión de Trump llega mes y medio después de que congelara temporalmente los fondos que EEUU aporta a la OMS y diez días después de que amenazara con retirarse de esa organización, de la que su país es el principal donante.Trump acusa a la OMS de estar "sesgada" a favor de China y de haber gestionado mal la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus, y el pasado 18 de mayo dio un plazo de 30 días a esa agencia de la ONU para acometer unas reformas que no especificó, o de lo contrario cortaría permanentemente los fondos a la institución.Se espera que el anuncio de Trump suponga la suspensión permanente de casi toda la contribución de Estados Unidos a la organización, que incluye la aportación de entre 400 y 500 millones de dólares anuales, aproximadamente el 15 % del presupuesto total.Su anuncio llega dos días después de que Estados Unidos superara las 100.000 muertes por coronavirus, casi un tercio del total mundial.