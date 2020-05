Trump rompe con la OMS y sanciona a China por el Covid-19

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes la "ruptura" de la relación de su país con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en plena pandemia, y ordenó a su Gobierno reducir al mínimo el trato preferencial que da a Hong Kong, en plena escalada de las tensiones con China.



Trump convocó a la prensa en la Casa Blanca con el objetivo de revelar su reacción a la controvertida ley de seguridad nacional sobre Hong Kong que acaba de aprobar el legislativo chino, pero sorprendió además con un anuncio que dificulta las operaciones de la OMS en plena crisis global por la COVID-19.



"Hoy rompemos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y canalizaremos esos fondos a otras necesidades urgentes de salud pública a nivel global", anunció Trump, que no aceptó preguntas.





SIN FONDOS PARA LA OMSLa decisión de Trump llega mes y medio después de que congelara temporalmente los fondos que EE.UU. aporta a la OMS y diez días después de que amenazara con retirarse de esa organización, de la que su país es el principal donante.Trump acusa a la OMS de estar "sesgada" a favor de China y de haber gestionado mal la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus, y el pasado 18 de mayo dio un plazo de 30 días a esa agencia de la ONU para acometer unas reformas que no especificó, o de lo contrario cortaría permanentemente los fondos a la institución.Aunque todavía no ha pasado ni la mitad de ese plazo, Trump lo dio por concluido este viernes al afirmar que la OMS "se ha negado" a "acometer las reformas solicitadas" por Estados Unidos.Se espera que el anuncio de Trump suponga la suspensión permanente de casi toda la contribución de Estados Unidos a la organización, que incluye la aportación de entre 400 y 500 millones de dólares anuales, aproximadamente el 15 % del presupuesto total.Sin embargo, no está claro que Estados Unidos planee retirarse formalmente de la organización, de la que forma parte desde su creación en 1948, y la Casa Blanca no quiso aclarar ese punto.Tampoco es seguro que Trump pueda cortar todos los fondos a la OMS porque alrededor de un tercio de la aportación de EE.UU. no puede modificarse sin el visto bueno del Congreso, según The Washington Post.La parte de los fondos que Trump sí puede manejar a su antojo y que ha decidido cortar se ha destinado en los últimos años a una campaña para erradicar la polio y a combatir la malaria, la tuberculosis, el sida y otras enfermedades para las que hay vacunas.Su anuncio llega dos días después de que Estados Unidos superara las 100.000 muertes por coronavirus, casi un tercio del total mundial."EL MUNDO SUFRE" POR CULPA DE CHINATrump volvió a culpar a China de "instigar la pandemia", al opinar que "su encubrimiento del virus de Wuhan" permitió que el virus se expandiera, y proclamó: "El mundo está sufriendo ahora como resultado de la infracción del Gobierno chino".El presidente estadounidense condenó además la controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong, que pretende prohibir todo acto de "subversión contra el Gobierno" central chino en esa ciudad semiautónoma."(Esta ley) extiende el alcance del aparato de seguridad de China a lo que era un bastión de libertad (...) China ha reemplazado la fórmula de 'un país, dos sistemas', con la de 'un país, un sistema", sentenció Trump.Por tanto, Trump ordenó a su Gobierno "empezar el proceso para eliminar las excepciones" por las que Estados Unidos concede a la ex colonia británica de Hong Kong "un trato diferente y especial" con respecto a China.GOLPE A PEKÍN Y AL COMERCIO GLOBAL"Mi anuncio de hoy afectará a todos los acuerdos que tenemos con Hong Kong, desde el tratado de extradición a nuestros controles y tecnologías de exportaciones. Actuaremos para revocar el trato preferencial a Hong Kong como un territorio separado del resto de China en cuanto a aranceles y viajes", explicó Trump.Hong Kong ha estado hasta ahora exento de los aranceles impuestos por Trump a los productos chinos en el marco de la guerra comercial, y la orden de Trump promete golpear tanto a esa ciudad -que es un importante centro financiero y comercial internacional- como a China, que usa el territorio para negociar con otros países.No obstante, Trump no aclaró si planea eliminar del todo el estatus especial que Estados Unidos otorga a Hong Kong, y una ley estadounidense de 1992 exige a Washington seguir tratando a la región igual que cuando era una colonia británica.El único anuncio con impacto inmediato que hizo Trump fue una orden de suspender la emisión de visados de estudiante a "ciertos ciudadanos chinos que apoyen la estrategia china de fusión de lo militar y lo civil", como respuesta "al robo chino de tecnologías estadounidenses", de acuerdo con la Casa Blanca.No está claro cómo se aplicará esa orden, aunque la Casa Blanca afirmó que no afectará a estudiantes que viajen a EE.UU. por "razones legítimas". Casi un tercio de los alumnos extranjeros que hay en el país norteamericano son chinos, unos 360.000.Trump también prometió que su Gobierno desarrollará opciones para "sancionar a los funcionarios de la República Popular China implicados directamente en la erosión de la autonomía de Hong Kong".