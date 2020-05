Podemos pide libertad para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez

El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha suscrito este viernes un manifiesto junto con ERC, JxCat, PNV y EH Bildu, además de otros partidos soberanistas, que reclama la libertad para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y pide al Gobierno medidas en defensa de los derechos fundamentales.



El manifiesto, titulado "Por la libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y la defensa del ejercicio de los derechos fundamentales", lo suscriben también Más País, la CUP, BNG y el Bloc Nacionalista Valencià, uno de los partidos que conforma la coalición Compromís.



Las formaciones adheridas al manifiesto expresan su "profunda solidaridad" hacia Jordi Sànchez, exlíder de la ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, condenados a nueve años de prisión por el Tribunal Supremo con una sentencia que ven "injusta" y que "genera un precedente nefasto para el derecho de protesta".





Recogen el informe de Amnistía Internacional que considera que los líderes de las entidades soberanistas condenados por sedición tienen que ser puestos en libertad y lamentan que la Fiscalía haya rechazado la petición en esa línea para Cuixart.Además, los grupos impulsores del manifiesto piden al Gobierno que aborde la "puesta en marcha de mecanismos jurídicos, en el ámbito de sus competencias", como una reforma del Código Penal en la que se derogue o reforme el delito de rebelión y sedición.A su entender, la aplicación de estos delitos, tal y como la interpreta el Tribunal Supremo en el caso de los Jordis, "resulta contraria al principio de legalidad".Asimismo, defienden "agilizar la aplicación del plan de desescalada aprobado por Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior para facilitar que todos los presos en situación de semilibertad puedan gozar de permisos para salir de la cárcel y permanecer confinados en sus domicilios" durante la pandemia.Tras la difusión del manifiesto, el presidente del grupo Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha hecho eco del documento desde su cuenta en Twitter."Hoy firmamos este manifiesto pidiendo la inmediata puesta en libertad de los Jordis y que se derogue el delito de sedición. La protesta es un derecho, no un delito", ha escrito.Asens ha agradecido "muy especialmente el impulso del manifiesto por parte de la CUP y en concreto de Albert Botran" y se ha ofrecido a "colaborar en muchas más iniciativas antirrepresivas".En cambio, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha eludido pronunciarse en el Palacio de la Moncloa sobre el manifiesto: "La posición de mi partido ya la conoce usted. Aquí comparezco como vicepresidente y no me toca hacer comentarios al respecto", se ha limitado a decir en rueda de prensa.Desde la cárcel de Lledoners, Jordi Sànchez ha expresado su agradecimiento a los firmantes con un tuit: "Gracias por confiar siempre en los principios de la democracia y la libertad y por este manifiesto conjunto tan claro. Es un grito de esperanza que traspasa los muros de Lledoners".También Cuixart se ha referido al documento unitario: "No se puede ser demócrata y menospreciar los informes de Amnistía Internacional y la comunidad internacional. Las libertades se defienden ejerciéndolas. Gracias por el acto de coherencia a los firmantes del manifiesto. De todo corazón".En cambio, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha cargado contra Unidas Podemos por sumarse a este manifiesto."Podemos vuelve a acusar a los jueces de dictar sentencias injustas. El delito de los Jordis se televisó en directo, como su juicio, que tuvo plenas garantías. Es inaceptable que un partido que está en el Gobierno haga propaganda separatista y ni siquiera respete la Justicia", ha afirmado Roldán en Twitter.