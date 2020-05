Esta es la condición de la Junta para poder ir a visitar a los mayores

Los familiares que deseen visitar a personas ingresadas en centros residenciales de personas mayores, con discapacidad, con dependencia y con problemas de adicciones y de menores tutelados de Andalucía deberán hacer una declaración responsable de no presentar síntomas relacionados con el coronavirus Covid-19 en el momento de la visita ni en los 14 días previos.

Así lo establece un orden de la Consejería de Salud y Familias, consultada por Europa Press, que regula las concidiones para reanudar las visitas a estos centros residenciales de servicios sociales en condiciones de seguridad ante la pandemia del coronavirus y que ya ha entrado en vigor.

La orden establece en primer lugar que la reanudación de las visitas y los paseos en las residencias exige que los centros cuenten con un "plan de contingencia para garantizar una respuesta eficaz y segura ante nuevos brotes epidémicos" del Covid-19 y adopten medidas de prevención como "la distancia física de seguridad de dos metros entre las personas del centro residencial, la higiene de manos frecuente y el uso de mascarilla quirúrgica en todas las áreas del centro donde no se pueda mantener la distancia de seguridad por personal y usuarios", así como protocolos de higiene y limpieza para "la utilización correcta de todos los espacios disponibles".

SIEMPRE LA MISMA PERSONA, UNA HORA Y MEJOR EN ESPACIOS EXTERIORES

Cada centro debe diseñar un protocolo de visitas que contemple las distintas fases de transición hacia la nueva normalidad que fija en primer lugar que "no estarán permitidas" en los centros con casos positivos activos por Covid-19. Además determina que las visitas serán "planificadas y previamente concertadas, teniendo en cuenta el tamaño del centro" y deberán realizarse "por una única persona en cada ocasión por cada residente, y a ser posible, siempre la misma persona" y con un tiempo de duración "limitado a una hora, salvo causa debidamente justificada".

El residente y el familiar no deberán manifestar síntomas compatibles con Covid-19 como fiebre, tos u otros que puedan asociarse con dicha enfermedad, así como no

haber estado en contacto con algún caso Covid-19 durante los 14 días previos a la visita, para lo que el familiar del residente deberá hacer una "declaración responsable de no presentar síntomas relacionados con la infección Covid-19 en el momento presente ni en los 14 días previos a la visita".

Junto a ello, el visitante deberá realizar higiene de manos al entrar, utilizar mascarilla y procurar la limpieza del calzado, además de recibir la información necesaria para minimizar el riesgo de contagio "evitando el contacto físico". Para ello, el centro habilitará un espacio para uso de las visitas, "en la medida de lo posible, próximo a la puerta de entrada". En caso de que el residente no pueda desplazarse a dicho espacio, el centro deberá establecer el flujo de entrada y salida del familiar.

La Junta apuesta por "fomentar poder realizar las visitas en los espacios exteriores del propio centro, si los hubiera, siempre manteniendo las normas de prevención" y autoriza si el residente se encuentra "en situación de últimos días en la residencia" un contacto "más estrecho" entre residente y familia, para lo que deberá dotarse del material de "protección adecuado" que debe ser "como mínimo, mascarilla, guantes, bata y protección para los pies".

Con carácter general, los centros deberán tener disponible gel hidroalcohólico durante la visita, mantener la ventilación de la sala y evitar que residente y visitante compartan objetos, "retirando los que no sean imprescindibles". También deberán proceder a la limpieza del espacio tras la visita y colocar carteles informativos sobre las medidas generales y las normas establecidas en cada espacio.

En el caso de que el familiar no cumpla las medidas de higiene y prevención, el responsable del centro podrá denegar el acceso de manera justificada.

CAMBIAR DE ROPA Y TOMAR UN BAÑO TRAS LOS PASEOS

Para los paseos de usuarios de estos centros, la Junta establece que "el residente podrá salir a dar paseos solo o ir acompañado de su cuidador habitual,

ya sea familiar o no, en función de su grado de autonomía, debiendo cumplir con las

mismas medidas de protección", de forma que "todos deberán usar mascarillas y lavar frecuentemente las manos con gel hidroalcohólico".

Al regreso de la salida, el residente realizará la higiene de manos antes de ingresar al centro y cambiará su mascarilla y es "recomendable que se cambie de ropa y tome un baño". Por su parte, el centro deberá llevar un registro de los familiares que acompañan a los residentes durante el paseo "a fin de garantizar la trazabilidad en caso de que pueda producirse un caso positivo".

Para los proveedores externos a los centros, que realizarán un servicio "individual y con cita previa", la Junta exige el uso de mascarilla e higiene de manos frecuente por estos profesionales, que también deberán presentar una declaración responsable de no presentar síntomas relacionados con el Covid-19 en los 14 días previos a la visita.

Además se recomienda que "cambien de ropa de calle y utilicen otro tipo de ropa o bata para cubrir su ropa dentro de la residencia" y el empleo de material "de un solo uso siempre que se pueda", que deberá ser limpiado y desinfecado tras cada uno "si no fuera posible".

Para los proveedores externos de materiales, cada centro deberá contar con un "listado de proveedores autorizados, en particular de los suministradores de equipos de protección", así como con "normas para la entrada de material y de objetos para uso personal de los usuarios, con detalle del flujo, emplazamiento y horario de entrada de los materiales".