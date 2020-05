Manipulador de alimentos en la crisis del Covid-19

La crisis del coronavirus ha puesto a prueba la resistencia y capacidad de adaptación de varios sectores productivos. Esta nueva situación ha supuesto todo un reto para empresarios y trabajadores, que han tenido que buscar formas alternativas de producir en un contexto en el que gran parte de la población se ha visto obligada a quedarse en casa debido a las normas de confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad.

Entre estos sectores, la industria de la alimentación ha sido uno de los afectados. En el escenario actual, pese a que no existe evidencia científica que certifique que existe riesgo de contagio por medio del consumo de alimentos, es importante extremar las precauciones en un sector de primera necesidad. Por ello, profesionales como camareros, cocineros o dependientes, entre otros, deben estar formados en las medidas de prevención del Covid-19 mediante un cursillo de manipulador de alimentos.

No nos referimos a la formación habitual y estándar, sino a un complemento que sirva de ayuda al profesional y ofrecer seguridad y protección al cliente o consumidor final. Este certificado de manipulador de alimentos actualizado será importante tanto para las personas que quieran formarse en esta materia como para aquellas que ya poseían el título y que deseen actualizar sus conocimientos con este necesario complemento.

Una formación útil y de calidad para el profesional

Lo realmente importante en el contexto actual es encontrar cursos de manipulador de alimentos que tengan su formación actualizada. Es decir, que entre toda la materia a impartir se incluya información sobre las medidas de prevención del Covid-19 en el sector alimenticio. En este sentido, existen dos sitios web donde encontrar estos cursos optimizados, manipulador-de-alimentos.com y carnet-de-manipulador-de-alimentos.com, dos páginas que cuentan con una serie de ventajas para la formación.

Certificados 100% legales

Para conseguir esta formación complementaria de forma correcta y útil, es fundamental acudir a una academia con experiencia, de calidad y reputación contrastada. Entre ellas, destaca Coformación, centro en el que los certificados de formación son totalmente legales y donde, además, el interesado recibirá una formación que le permitirá mejorar su trabajo y aumentar la confianza de los clientes.

Aprende primero, paga al final

Otra de las ventajas de este tipo de cursos, además de la formación y materia importante que en ellos se imparte, es que están diseñados para no suponer un esfuerzo alto para el bolsillo de las personas interesadas. Por ello, no será necesario pagar el importe del curso y el certificado al empezar el curso, sino que el abono de los gastos no se realizará hasta que la formación haya finalizado con éxito.

Se trata de una ventaja que, además, ofrece también garantías de cara a los estudiantes del curso frente a otras academias o centros que, como primer mensaje, ya ofrecen el carnet de forma gratuita pero que, después, carecen de base legal para impartir esta formación.

Acceso gratuito al material

Con el objetivo de que los alumnos asimilen la información de forma sencilla y cómoda, Coformación pone a su disposición todo el material necesario, de forma gratuita y sin necesidad de registro previo. El objetivo primordial es que las personas que acuden al curso asimilen la información para después aplicar los conocimientos en su puesto de trabajo.

Atención telefónica durante las 24 horas

Ante las dudas o consultas que puedan surgir, Coformación tiene habilitado un número de atención telefónica para resolverlas a la mayor brevedad. Este número es el 912 188 152, incluso hay servicio de WhatsApp en el teléfono 665 888 117. Ambas opciones se mantienen operativas durante las 24 horas del día, de lunes a viernes. La meta es que los estudiantes del curso tengan siempre una respuesta a sus dudas en cualquier momento que la necesiten.

El certificado, directo a casa

Una vez que el estudiante finaliza esta formación complementaria y lo hace con éxito, puede solicitar el envío del certificado de manipulador de alimentos a su propio domicilio, para recibirlo con total comodidad en casa. Sin embargo, en el caso de que necesitase el certificado de forma urgente para incorporarse a corto plazo a su puesto de trabajo, podrá disponer al momento del certificado en formato PDF para imprimirlo.

Es decir, el profesional de la alimentación puede recibir el certificado al instante, en el momento en el que le sea necesario, mientras el documento oficial llega a su domicilio. La versión en PDF contará con todas las garantías para ser presentada en una inspección de trabajo o cualquier situación en la que deba acreditar que cuenta con las capacidades necesarias para desempeñar su trabajo con total garantía.

Formación de calidad en academias consolidadas

En definitiva, esta formación complementaria en materia de prevención ante el Covid-19 se presenta como un complemento fundamental para el manipulador de alimentos en el contexto actual. Será una forma más de aportar seguridad y confianza en el cliente o consumidor final y sumar, además, en la lucha por reducir los contagios.

Por ello, es importante elegir una academia consolidad y con garantías como Coformación, donde recibir una formación completa y con el certificado en regla. Conviene evitar y desconfiar de academias que ofrezcan el carnet de manipulador de forma gratuita porque, en muchos casos, se trata de centros sin homologación cuyos títulos no tendrán validez ante una inspección de trabajo y, por tanto, causarían problemas legales y desconfianza por parte de los clientes.