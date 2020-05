La Junta estima una ocupación turística del 75% en agosto en Andalucía

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado este miércoles que la estimación que manejan sobre el nivel de ocupación turística en Andalucía en el mes de julio podría superar el 60 por ciento y el 70-75 por ciento en el mes de agosto "de confirmarse la información que nos llega sobre reservas".

Así lo ha señalado en el Encuentro digital 'Reinventar el turismo: un nuevo reto tecnológico', organizado por Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), en el que ha señalado que, en cifras generales, la ocupación turística en verano en la comunidad andaluza podría estar por encima del 60 por ciento, aunque ha advertido de que es "mucho aventurar" en este momento.

Marín ha indicado que las reservas de turismo interior para el mes de agosto superan ya el 75 por ciento y, en los últimos 15 días, ha aumentado un 160 por ciento las reservas para los meses de julio y agosto en turismo internacional. "La gente quiere venir a Andalucía", ha asegurado el consejero, quien ha señalado que en el mes de junio se va a recuperar "mucha conectividad" con los aeropuertos andaluces y "la inmensa mayoría de las aerolíneas volará con regularidad a Andalucía en julio".

De esta manera, el consejero se ha mostrado "optimista" a la hora de que el sector turístico, que se ha comportado de manera "ejemplar" ante la pandemia del coronavirus, pueda "salir fortalecido" de esta situación y en que "2021 sea ya un año de recuperación". En este sentido, ha pedido al Gobierno central que "deje trabajar" al sector y, en concreto, ha reclamado la movilidad entre provincias que se encuentren en la misma fase de desescalada y eliminar la cuarentena a viajeros extranjeros a su llegado a España antes del 1 de julio .

En este asunto, ha insistido en que se trata de "una decisión que no se comprende" porque lo que "hay que garantizar es la seguridad y eso no se garantiza confinando, sino sabiendo si se tiene el virus o no" con test antes de salir de viaje. "Si la estancia media del turista extranjero es de 5,7 días, ¿Cómo se le va a confinar 14 días? Hay que buscar otras fórmulas", ha instado.

Así, ha vuelto a abogar por los corredores verdes sanitarios, los test antes de salir y los controles de temperatura. "Hay sistemas para garantizar el viaje", ha reafirmado.

SEGURIDAD

En su intervención, Marín ha apelado a poner en marcha "todas las herramientas posibles para que la sociedad entienda que podemos volver a nuestra vida si lo hacemos cumpliendo unas condiciones, que no serán las mismas que antes" y ha llamado al turismo a adaptarse a estas.

Según ha explicado, el sector ya estaba trabajando en un nuevo modelo turístico de la mano de la sociedad del conocimiento, sin embargo, "el virus ha acelerado esos cambios" que conlleva el impulso de las nuevas tecnologías y, sobre todo, la importancia de garantizar la seguridad.

"Hace falta la sociedad del conocimiento, las universidades, empresarios que apuesten por las nuevas tecnologías y una administración pública que las impulse y en esta línea se está trabajando", ha asegurado, toda vez que ha llamado a "superar el reto de garantizar la seguridad a todo aquel que quiere viajar".

En este punto, ha señalado el distintivo de la Junta 'Andalucía Segura' que podrán descargarse las empresas a partir del 1 de junio para colocarlo en sus establecimientos, de manera que se garantice que estos cumplen con las recomendaciones sanitarias contra el Covid-19.

Por último, preguntado sobre los bonos vacacionales, Marín ha reclamado que sea una medida de ámbito nacional y que suponga una desgravación en la declaración de la renta del próximo año, pero ha señalado que si el Gobierno de España no lo hace, Andalucía lo hará en el tramo autonómico del IRPF para viajeros andaluces dentro de Andalucía.