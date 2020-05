Marlaska presenta el cese de De los Cobos como un reajuste

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este martes el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid como una "remodelación" entre el personal de confianza y ha evitado relacionarlo con la investigación judicial sobre la posible relación de la manifestación del 8-M y el inicio del contagio de coronavirus, así como con la dimisión del DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.

En un comparecencia de prensa tras el Consejo de Ministros a la que se ha sumado a última hora, Grande-Marlaska ha anunciado que se llevará a cabo el pago de 247 millones del tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial, subrayando que era algo previsto y que se aprueba con un "esfuerzo ímprobo" debido a la factura de la crisis sanitaria. También lo ha justificado en que "la sociedad reconoce el trabajo, responsabilidad y profesionalidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En su intervención inicial, antes de las preguntas de la prensa, Grande-Marlaska también ha comentado el cese del coronel Pérez de los Cobos y la dimisión del DAO de la Guardia Civil, que asumirá el general Pablo Salas, hasta ahora jefe de los Servicios de Información. En concreto, ha hablado de "un nuevo impulso" del Instituto Armado y lo ha ligado todo a la política de remodelación de equipos que inició en enero con la segunda investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Fuentes de Interior comentaron ayer que el cese de Pérez de los Cobos se debía a una pérdida de confianza. El coronel fue coordinador del dispositivo del 1-O y estaba ahora al frente de la Comandancia que investiga por orden judicial el inicio del contagio de Covid-19 y la posible relación de la manifestación del 8-M con la expansión del virus en Madrid. Este martes, Grande-Marlaska ha dicho que la sustitución es "únicamente por la política razonable de constitución de nuevos equipos en el ámbito de personal de confianza".

Es más, tras destacar la trayectoria de Pérez de los Cobos y también del DAO saliente, Grande-Marlaska ha pedido que no se vincule el cese del coronel "con ninguna relación o circunstancia extraña". "No es perder la confianza ni no perder la confianza", ha señalado para subrayar que la decisión es del equipo de Interior, en particular de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

"NO TENGO EL INFORME"

Grande-Marlaska ha defendido su trayectoria de 30 años como juez para negar que pidiera a Pérez de los Cobos el informe sobre el 8-M que envió a la causa que instruye la juez Carmen Rodríguez-Medel. "No tengo el informe", ha dicho en respuesta a una pregunta de la prensa en la que ha añadido que "siempre ha tenido muy claro la función del juez y de otros poderes del Estado".

La juez de Madrid que investiga el inicio del contagio remitió ayer un escrito a su 'número dos', el secretario de Estado de Seguridad, avisando de que puede haber consecuencias penales si no se respeta la independencia de la Policía Judicial y su orden de que sólo se reporten las novedades a ella. "Con más de 30 años de juez, sé perfectamente cuál es la competencia de un ministro, de un juez. Hay una palabra que no la conjugo: injerencia es la palabra que no conjugaré nunca", ha defendido Grande-Marlaska.

Al final de la rueda de prensa en un día en el que varios partidos de la oposición han pedido su dimisión, Grande-Marlaska ha rechazado que permitir la manifestación del 8-M sea ya el "iceberg" de la polémica por la respuesta gubernamental en el inicio del contagio de coronavirus.

"Lo que a mí me entristece es que todo se focalice en el 8-M", ha señalado Grande-Marlaska, que ha sostenido que esta manifestación anual es "el iceberg de las políticas de igualdad" y de "todo lo que queda por hacer". También ha recordado que ese fin de semana se celebraron multitud de actos, entre ellos partidos de fútbol o un mitin de Vox.

SALIDA DEL DAO TRAS SER POSTERGADA

Sobre la salida de Laurentino Ceña, uno de los mandos que participó en las ruedas de prensa de Moncloa para dar cuenta de las novedades del coronavirus hasta que se contagió y fue revelado por el general José Manuel Santiago, Grande-Marlaska ha indicado que se paralizó su relevo de la DAO y que tenía previsto extenderla como mucho hasta el próximo 2 de junio.

"Ya no iba a formar parte del nuevo equipo y era conocedor del nuevo equipo", ha comentado tras destacar que fue él cuando llegó a Interior quien recuperó la figura del DAO, confiando en Laurentino Ceña, la apuesta de su antecesor, Juan Ignacio Zoido (PP), para liderar la Guardia Civil con una estructura más horizontal en la que había varios mandos.

En su comparecencia, Grande-Marlaska no ha respondido a una pregunta de la prensa sobre una carta de despedida de Laurentino Ceña en la que se mencionaba como causa de su renuncia el no haber podido convencer a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, del error de destituir a Pérez de los Cobos.