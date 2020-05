Italia levanta restricciones mientras sigue doblegando la pandemia

Italia dio un nuevo paso al levantar algunas de las restricciones impuestas para contener la pandemia de coronavirus, como la reapertura de centros deportivos y piscinas en muchas regiones, mientras registró 300 nuevos contagios, el menor número desde finales de febrero.



El país sigue doblegando el avance de la COVID 19: los contagios totales se sitúan en los 230.158, lo que supone un aumento de solo 300 respecto al domingo, la mitad (148) en la región de Lombardía, la más afectada por esta crisis sanitaria.



No obstante, hoy se hicieron menos pruebas, 35.241, frente a las 55.824 del domingo o las más de 72.000 del sábado.





Los fallecidos reportados en el último día son 92, lo que eleva el balance de víctimas mortales a 32.877 desde el comienzo de la crisis, el 21 de febrero, cuando se detectó la primera infección.De los muertos del último día, 34 corresponden a Lombardía, después de que el domingo no se detectara ninguno en sus hospitales, algo insólito en los últimos tiempos.En el país hay actualmente 55.300 enfermos, casi 1.300 menos que ayer domingo. De estos, la gran mayoría, el 84 %, están aislados en sus casas con síntomas leves o sin ellos, 8.185 hospitalizados y 541 en Cuidados Intensivos, reduciendo así la presión en los hospitales.LOS GIMNASIOS ABREN: UN NUEVO PASO EN LA DESESCALADAEn este contexto Italia sigue su proceso hacia la "nueva normalidad" después de que desde el pasado 18 de mayo permitiera la apertura de prácticamente todos los sectores y la libre salida de la gente de sus casas tras casi dos meses y medio de confinamiento.Pero todavía faltaban algunos establecimientos por abrir, al ser considerados potenciales focos de contagio. Es el caso de los gimnasios, centros deportivos y piscinas, que desde hoy lunes han vuelto a funcionar en muchas regiones.Como excepción están Basilicata (sur) o Lombardía (norte), la más azotada, que deberán esperar una semana más, mientras que en Véneto, Liguria (norte) o Sicilia empezaron el 18 de mayo.En Italia hay aproximadamente 100.000 centros deportivos privados con cerca de 20 millones de usuarios y ha sido uno de los sectores más golpeados por los cierres debido a sus importantes gastos fijos.La asociación nacional de instalaciones como gimnasios, piscinas y campos deportivos (Anif) calculó que las perdidas han sido de 3.000 millones de euros y que este año cada centro facturará entre el 50 % y 60 % menos que en 2019, miemtras los gastos aumentarán entre un 20 % y 25%, lo que amenaza su futuro.DEPORTE SÍ, PERO CON MEDIDAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDADUna joven de nombre Romana que madrugó hoy para abrir su gimnasio en el barrio capitalino de Prati comentó a Efe: "La vida se ha trastocado un poco; ya no hay las mismas costumbres, pero veo que la gente está contenta de volver a verse. Esta mañana hay muchos clientes".Esta apertura es muy diferente a las de hace dos meses y medio, cuando Italia se confinó para evitar el virus. De ahora en adelante las autoridades han impuesto a los gimnasios estrictas medidas de seguridad para limitar la posibilidad de contagios en su interior.Por supuesto, se ofrecerán geles desinfectantes y la mascarilla será obligatoria, pero también deberán elaborar programas de actividades precisos para que no haya aglomeraciones.En los vestuarios y duchas, los espacios deben organizarse para respetar siempre la distancia de al menos un metro entre personas y esta separación aumentará a dos si se está entrenando.Además se deberá reorganizar las máquinas, que serán desinfectadas después de cada uso, y los usuarios no podrá compartir botellas de agua, toallas o artículos personales. A todos se les tomará la temperatura y no podrán acceder con calzado de calle.En los aledaños de la Plaza Cavour de Roma, Michela organiza la reapertura del gimnasio que regenta y pone especial énfasis en la necesidad de desinfectar todo: "Ahora nos tomaremos un poco más de tiempo para una desinfección contínua", afirma."Esta mañana -añade- hemos limpiado antes de abrir y el jueves y viernes hicimos la desinfección completa con ozono y productos químicos que luego han tenido tiempo de airearse durante el fin de semana".ITALIA, PREOCUPADA POR SUS ZONAS DE OCIOUna preocupación en Italia era qué ocurriría cuando, desde el 18 de mayo, la población pudiera salir libremente a la calle (solo dentro de sus regiones hasta el 2 de junio) y recuperara sus espacio de ocio.Muchos alcaldes y gobernadores mostraron hoy su estupor al ver las zonas de bares de sus ciudades abarrotadas de jóvenes, en muchas ocasiones sin usar la mascarilla ni guardar la distancia de seguridad de un metro recomendada para evitar contagios.Tras esas escenas, a pesar del control de la policía, el Gobierno ha decidido reclutar desde esta semana a unos 60.000 voluntarios para evitar las aglomeraciones en los alrededores de los bares.Protección Civil incorporará estos "asistentes cívicos", entre desempleados y asistentes sociales, que se encargarán de llamar la atención de aquellas personas que no respeten la distancia física, según informó en una nota el Ministerio de Asuntos Regionales.