Madrid y Barcelona pasan a la fase 1 mientras el 47 % de España a la 2

La comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, además de toda Castilla y León, pasan desde hoy lunes a la fase 1 de la desescalada de las medidas de confinamiento por el coronavirus, mientras que el 47 % de la población, casi 22 millones de personas, acceden a la fase 2.



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el pasado viernes cómo quedaba el mapa de España, según las fases de la desescalada del estado de alarma, y el 53 % de la población española, 25 millones de personas, se encuentra ya al menos en la primera etapa.



Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Málaga, Granada, Lleida, Girona, Barcelona y el municipio de Totana (Murcia) se situarán en esa fase.





Mientras que se estrenan en la fase 2: Andalucía (Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla), Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel), Asturias, Baleares (Ibiza, Menorca y Mallorca), Canarias (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma) y Cantabria.También Castilla-La Mancha (Guadalajara y Cuenca), Extremadura (Cáceres y Badajoz), Galicia (Lugo, La Coruña, Orense y Pontevedra), Murcia, Navarra, País Vasco (Guipúzcoa, Vizcaya y Álava) y La Rioja.Además, Ceuta y Melilla.En Cataluña pasan a fase 2 las zonas sanitarias de Campo de Tarragona, Alto Pirineo y Arán y Las Tierras del Ebro.FASE 1Las zonas en fase 1, entre otras medidas, mantendrán franjas horarias para paseos de menores de 14 años y actividad física de adultos, pero las comunidades podrán retrasarlas o adelantarlas dos horas.Además, los menores de 14 años podrán salir acompañados de todos los adultos con los que convivan y los paseos se podrán realizar en grupos de hasta 10 personas.Se permite la circulación de grupos de un máximo de 10 personas en la misma provincia.Podrá haber rebajas, siempre respetando las medidas de seguridad e higiene y evitando aglomeraciones; concesionarios de automoción, estaciones de ITV y los centros de jardinería y viveros de plantas podrán reabrir al público, preferentemente mediante cita previa.Están permitidas las obras en edificios, apertura de terrazas al aire libre con el 50 % de las mesas.Asimismo, se contempla la apertura de centros educativos para su desinfección, acondicionamiento y funciones administrativas y las bibliotecas públicas y privadas para préstamo y devolución, así como lectura en sala con aforo del 30 %.Los museos podrán abrir a un tercio de su aforo.FASE 2Entre otras medidas se establece que se puede circular en grupos máximos de 15 personas. No hay límite de integrantes del grupo si las personas son convivientes.Las personas de hasta 70 años pueden realizar actividad física no profesional en cualquier franja horaria excepto entre las 10:00 y 12:00 horas y entre las 19:00 y 20:00 horas.Las bodas pueden realizarse en todo tipo de instalaciones siempre que no se supere el 50% de su aforo. Podrán asistir un máximo de 100 personas en espacios al aire libre o de 50 personas en cerrados.Las comunidades pueden abrir centros educativos no universitarios y de formación. También academias y autoescuelas.En hostelería se permite el consumo en el local en mesa sin superar el 40 % del aforo. Terrazas al aire libre con el 50 % de las mesas.Se permitirán visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores.Todos los cines, teatros, auditorios y espacios similares pueden reanudar la actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen un tercio del aforo autorizado.Se permite la reanudación de la competición de las ligas profesionales, sin público.Pueden reabrir las zonas comunes de hoteles y establecimientos turísticos, hasta cubrir un tercio del aforo que determine el establecimiento.Además, pueden abrir las piscinas recreativas con el aforo máximo de un 30 % de la capacidad y acceder a las playas de la misma provincia, pudiendo haber limitaciones de acceso y de tiempo.