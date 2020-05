El Gobierno de Japón decide levantar la alerta en todo el país

El Gobierno de Japón decidió levantar el estado de alerta sanitaria por cononavirus en Tokio y otras cuatro prefecturas del país, las últimas donde seguía vigente esta medida excepcional aplicada para frenar la pandemia.



El levantamiento de la alerta ha sido respaldado por el grupo de expertos que asesora al Gobierno y será aprobado formalmente por el Ejecutivo este mismo lunes, según dijo el ministro de Revitalización Económica y responsable del grupo de trabajo para coordinar la lucha contra el virus, Yasutoshi Nishimura.



Las autoridades niponas han tomado esta decisión tras tener en cuenta el número de contagios y la situación del sistema sanitario en Tokio, tres prefecturas colindantes (Chiba, Kanagawa y Saitama) y en la de Hokkaido (norte), las únicas donde seguía vigente el estado de emergencia declarado hace más de un mes para controlar la pandemia.





El estado de alerta fue declarado inicialmente en Tokio y otras seis prefecturas el 7 de abril y luego ampliado a la totalidad del país, y en el marco del mismo las autoridades recomendaron a la población permanecer en casa y pidieron el cierre de numerosos comercios y espacios públicos, entre otras medidas.El Gobierno recurrió a esta herramienta legal por primera vez en la historia reciente del país para frenar la propagación del virus, y ahora la retira tras registrarse una desaceleración sostenida de los contagios en todo el archipiélago nipón, donde se suman unos 16.600 infectados y 839 muertos, según los últimos datos.El grupo de expertos ha valorado "el esfuerzo de la población nipona" para cumplir las recomendaciones y lograr así el objetivo fijado de "reducir en un 80 % el contacto social", dijo hoy en rueda de prensa el ministro portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga.Tanto la recomendación a la ciudadanía de evitar desplazamientos que no fueran indispensables como la petición a los comercios de cerrar sus puertas no tenían carácter obligatorio ni fueron acompañados de sanciones en caso de incumplimiento, a diferencia de las medidas de confinamiento más estrictas aplicadas en otros países.El Gobierno tiene previsto aprobar formalmente el levantamiento de la alerta sanitaria este lunes tras consultarlo con otras fuerzas políticas en el Parlamento y celebrar una nueva reunión con el grupo de expertos, tras lo cual el primer ministro nipón, Shinzo Abe, ofrecerá una rueda de prensa.El Ejecutivo ya decidió a mediados de este mes levantar la alerta para 39 de las 47 prefecturas de Japón donde se había registrado una menor incidencia del virus, aunque entre ellas no estaban las áreas metropolitanas de Tokio y Osaka, las dos mayores del país.Para evitar nuevas oleadas de contagios, Abe ha llamado a los japoneses a habituarse a un "nuevo estilo de vida", que incluye mantener el distanciamiento interpersonal y el uso habitual de mascarillas, además de una serie de directrices para la reapertura de comercios, restaurantes o instalaciones públicas.