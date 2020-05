El coronavirus llegó a Japón directo desde la ciudad china de Wuhan

Japón ha recorrido un largo camino desde que el pasado 16 de enero se informó del primer caso del contagio por el nuevo coronavirus, hasta que decidió levantar hoy el estado de emergencia sanitaria, en vigor desde el 7 de abril.



La siguiente es la cronología de los hechos más destacados en ese proceso:



16 ene: Se informa del primer caso de coronavirus en Japón: un chino residente en la prefectura de Kanagawa que había visitado la ciudad china de Wuhan, donde brotó el virus.





23 ene: Japón cancela los vuelos a Wuhan y establece controles especiales para los viajeros procedentes de China.24 ene: Se da cuenta del segundo caso de coronavirus, un ciudadano chino que estaba de visita en Tokio. Se trata del primero en la capital.28 ene: Primer caso de un contagiado dentro del país: un conductor de autobús que había transportado a turistas procedentes de la ciudad china de Wuhan.31 ene: El gobierno nipón anuncia que prohibirá la entrada al país de las personas que estén infectadas con el nuevo coronavirus.3 feb: Ponen en cuarentena en el puerto de Yokohama, al sur de Tokio, el crucero Diamond Princess, con 3.711 pasajeros y tripulantes, al detectarse que uno de ellos se había contagiado con el coronavirus.13 feb: Se informa del primer fallecido por el virus, una mujer de unos 80 años que vivía en Kanagawa, prefectura cuya capital es Yokohama. Para entonces, en Japón había 250 contagiados, la mayoría de ellos personas a bordo del crucero.14 feb: Se permite la salida de los primeros pasajeros del Diamond Princess que no estén infectados, que sean de mayor edad y que tengan otras complicaciones de salud. El resto comienza a salir desde el 19 de febrero. En total llegaron a estar infectadas 718 personas, con siete muertos.21 feb: Las autoridades de Tokio cancelan los eventos públicos de gran escala a partir del día siguiente y hasta el 15 de marzo, como período inicial.25 feb: Queda suspendida la J-League después de que se jugara la primera fecha del torneo de la primera división.26 feb: Se confirma el primer fallecido por el coronavirus en Tokio y el tercero en el país.27 feb: El Gobierno pide cerrar todos los centros de enseñanza primaria y secundaria durante todo el mes de marzo.4 mar: En medio de dudas sobre Tokio 2020, el Gobierno asegura que siguen los planes para celebrar los Juegos Olímpicos que deben comenzar el 24 de julio.13 mar: El primer ministro nipón, Shinzo Abe, habla por teléfono con el presidente de EEUU, Donald Trump, y le asegura que siguen los preparativos para los JJOO. Previamente, Trump había sugerido aplazar los juegos por un año para que no se desarrollaran con "los estadios vacíos".18 mar: Japón prohíbe la entrada de quienes lleguen de Madrid y otras regiones de España afectadas por la covid-19.20 mar: Llega a Japón la llama olímpica y se celebra con una modesta ceremonia a puerta cerrada.24 mar: El Gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional (COI) acuerdan aplazar en un año los JJOO, pero no definen aún la fecha de inicio. El 30 de marzo se anuncia que comenzarán el 23 de julio de 2021.25 mar: Las autoridades niponas recomiendan a sus ciudadanos no hacer viajes innecesarios a ningún país.27 mar: Comienza el veto migratorio para quienes procedan de 21 países europeos e Irán. La medida se va extendiendo periódicamente, y hasta la fecha en la lista negra están más de un centenar de países.3 abr: Toyota anuncia la suspensión de sus operaciones en las cinco fábricas de Japón por el desplome en la demanda global. Medidas parecidas aplican progresivamente otras firmas del sector niponas.7 abr: Abe declara el estado de alerta sanitaria para Tokio y otras seis prefecturas, en principio hasta el 6 de mayo. El 16 de abril queda ampliada al resto del país.10 abr: Las autoridades de Tokio, amparadas por el estado de emergencia sanitaria, aplican medidas como el cierre de bares y restaurantes desde las 8 de la noche.21 abr: Un tripulante del crucero italiano Costa Atlántica, amarrado en Nagasaki y que llegó allí para reparaciones, con 621 tipulantes a bordo, da positivo de coronavirus. El número de contagiados llega a 148 cuatro días después.4 may: Se extiende el estado de emergencia sanitaria a todo el país hasta el 31 de mayo.14 may: Se levanta la alerta sanitaria para 39 de las 47 prefecturas del país. Entre las zonas que quedan con esa medida se encuentra Tokio y las prefecturas que rodean el área metropolitana.18 may: Japón entra en recesión porque el PIB entre enero y marzo cae un 0,9 % respecto al trimestre inmediatamente anterior, que de por sí había bajado un 1,9 %.25 may: Seis días antes de la fecha programada, se decide levantar el estado de emergencia sanitaria en Japón. Los contagiados son cerca de 16.600 y los fallecidos 839.