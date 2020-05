"Si dudas entre Trump y yo, entonces no eres negro"

El virtual candidato del Partido Demócrata de Estados Unidos a la Casa Blanca, el exvicepresidente Joe Biden, desató este viernes una nueva polémica al sugerir que los afroamericanos que dudan entre votarle a él o hacerlo por el presidente Donald Trump en realidad no son negros.



Biden, exvicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017, hizo este comentario durante una entrevista en el programa de radio "The Breakfast Club", popular entre la comunidad negra y presentado por Charlamagne Tha God.



Durante la entrevista, Charlamagne cuestionó a Biden que se esté planteando elegir como vicepresidenciable a la senadora Amy Klobuchar cuando los votantes negros que "salvaron su vida política en las primarias" quieren a una mujer afroamericana.





Biden no quiso reconocer que Klobuchar fuese una de las opciones, pero dijo que "hay varias mujeres negras bajo consideración".Añadió, sin embargo, que "si tienes un problema para decidir si vas conmigo o con Trump, entonces no eres negro".Los afroamericanos son el grupo demográfico más fiel al Partido Demócrata y en los comicios a la Casa Blanca de 2016 optaron casi en un 90 % por Hillary Clinton.Biden se retractó horas después de su comentario, cuando ya había estallado la polémica, al reconocer que se había pasado de "arrogante"."Sé que el comentario ha parecido como si estuviera dando por sentado el voto afroamericano, pero nada más lejos de la verdad", aseguró el exvicepresidente.Los responsables de la campaña para la reelección del republicano Trump, por su parte, acusaron a Biden de "racista"."Joe Biden dictando quien es y quien no es negro es el colmo de la arrogancia de la élite demócrata", dijo el jefe de campaña del actual presidente de EE.UU., Brad Parscale.Según medios estadounidenses, entre las afroamericanas que Biden baraja como vicepresidenciables están la senadora Kamala Harris, la congresista Val Demings y la excandidata a gobernadora de Georgia Stacey Abrams.Otras aspirantes que suenan con fuerza son la propia Klobuchar, la senadora Elizabeth Warren o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.