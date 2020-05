Simón, preocupado por el problema con los datos de Cataluña

El coordinador del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido su preocupación por el problema con los datos de Cataluña "ayer y hoy", tras una evolución "muy buena" y ha detallado que el Ministerio de Sanidad está hablando con las autoridades catalanas para aclarar qué ocurre.



Simón ha asegurado este viernes en rueda de prensa que "no es baladí no saber qué está pasando en Cataluña" y, aunque ha incidido en que los problemas están asociados a una zona concreta, ha dicho que podría pasar a otras.



"Si no se soluciona este problema, habrá que tener discusiones a nivel más alto" entre las administraciones central y autonómica, ha advertido el experto, para garantizar la seguridad no solo de los catalanes sino de todos los españoles.





El epidemiólogo ha explicado que esta comunidad, de la que ayer no se ofrecieron sus cifras por problemas de validación, "ha notificado más casos confirmados de días previos". También ha comunicado tres defunciones, que hoy sí que ha incluido en su cómputo el Ministerio de Sanidad, el cual precisa que también ha informado de "más fallecidos de días previos", cuya fecha de defunción está "pendiente de asignación".De hecho, tras haber validado los datos de ayer, Cataluña contabiliza un total de 6.656 muertes, lo que supone 635 más que las que figuraban en el balance de este jueves.Preguntado sobre cómo Cataluña puede pasar de fase a pesar de estos problemas con los datos, Simón ha explicado que las decisiones sobre la desescalada se toman en base a un informe muy detallado con los datos que aportan las comunidades semanalmente los lunes o los martes.No ha podido precisar cuándo entregó Cataluña estos datos -"si no recuerdo mal el lunes por la tarde o el martes -ha dicho-"-, si bien ha garantizado que "todas las dudas fueron resueltas, con algún esfuerzo, pero toda la información extra referente a datos fue aportada correctamente".Aunque Sanidad asumió que "los datos de ayer por la tarde" podían tener un problema puntual, ya que "hasta hace no mucho estaba notificando bien", el responsable del Centro ha insistido en que lo de este viernes les han "preocupado mucho", por lo que están en contacto con las autoridades catalanas.