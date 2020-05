La Junta instalará mamparas en 200 salas de juicios de Andalucía

La Junta de Andalucía tiene previsto instalar mamparas en más de doscientas salas de juicios de toda la comunidad para prevenir el contagio o la propagación del coronavirus y adelantará la incorporación del 100% de los funcionarios de Justicia al 8 de junio si no se prorroga el estado de alarma.



Así lo ha explicado este viernes a los periodistas el vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, después de visitar la Audiencia Provincial de Sevilla junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.



El encuentro ha servido para mantener una reunión de coordinación en la que también han participado el presidente de la Audiencia sevillana, Damián Álvarez, el fiscal jefe Luis Fernández y otros cargos de la Consejería.





Marín ha indicado que "hay que ponerse en marcha y ver cuáles son las medidas más urgentes", pero ha anunciado que "el 50 % de las salas de Andalucía se van a habilitar en el menor tiempo posible, antes del 8 o 10 de junio".En el caso de la Audiencia sevillana, "de aquí al lunes habrá seis salas habilitadas", aunque "muchas salas no necesitan esta protección por sus dimensiones y el número de personas que las ocupan", ha aclarado el consejero.En cuanto a la comunidad en su conjunto, el plan original de la Junta pasaba por instalar mamparas en 42 salas, pero ahora quieren "habilitar doscientas" en un plazo de "quince o dieciséis días", si bien Marín ha advertido de que puede haber "una instrucción distinta" del Ministerio cuando concluya la prórroga del estado de alarma en vigor e "igual dice que se debe preparar el 100 %".El vicepresidente también ha confirmado que la próxima semana se incorporará "en torno al 66 % de los funcionarios de Justicia", mientras que la vuelta del 100 %, prevista al principio para el 22 de junio, se producirá "antes del 8 o 10 de junio", con la excepción de quienes hayan pedido el teletrabajo.El Gobierno andaluz sigue así las "instrucciones" del Ministerio de Justicia, que avisó de que "en la primera quincena de junio debe estar incorporado el 100 %", aunque ese adelanto respecto a la programación inicial de la Consejería "se está negociando dentro de la Mesa Sectorial"."Los sindicatos saben de esa exigencia del Gobierno y que la Junta no puede funcionar de forma arbitraria ni independiente de la Administración General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", ha añadido Marín, quien ha señalado que todos los funcionarios que se incorporen se someterán a test, empezando por los aproximadamente 4.000 que volverán a sus puestos la próxima semana.La Junta, además, continúa a disposición del CGPJ para extender las pruebas a fiscales, jueces y letrados, aunque el Ministerio "podría asumir estas labores","Todo lo que estamos haciendo desde la Junta es a pulmón, exclusivamente con el presupuesto de la Consejería. No tenemos ni un euro de financiación del Gobierno en materia judicial", ha lamentado Marín.