El presidente del TSJA rechaza los 'escraches'

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha manifestado este viernes su rechazo a los llamados 'escraches', las movilizaciones y protestas ante viviendas de personajes públicos como políticos, y ha señalado que ese tipo de acciones "no forman parte de lo que deba ser el juego democrático".

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del TSJA a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras mantener una reunión en Sevilla con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

Lorenzo del Río ha indicado que, "en principio, no me parece adecuado bajo ningún aspecto hacer 'escraches'" como los que se han producido en los últimos días en España, porque "no forma parte de lo que deba ser el juego democrático".

"Esos temas delante de las viviendas no me gustan", ha añadido el presidente del TSJA, quien, no obstante, ha apostillado invitando a que "se haga la reflexión oportuna" acerca de que "se tenga que judicializar" esa cuestión.