Las muertes descienden hasta niveles de mediados de marzo

La cifra de muertos diarios con coronavirus ha sufrido este jueves su mayor caída hasta la fecha con 48 muertes, que rozan las 28.000, con lo que anota el quinto día consecutivo por debajo del centenar, mientras que el número de contagiados también ha bajado a 344 y suman 233.037 en total.



Madrid ha notificado 188 casos nuevos, de los cuales 82 son nuevos diagnósticos, y ha contabilizado 19 víctimas mortales, solo una más que ayer; le sigue Castilla-La Mancha con 50 positivos y 6 defunciones, mientras que Cataluña no ha podido actualizar sus datos por "problemas de validación en los mismos", según precisa el Ministerio de Sanidad.



Castilla y León, por su parte, ha registrado 45 nuevos casos pero ninguna defunción. De los 45 casos nuevos que ha comunicado Andalucía, 24 son nuevos diagnósticos y el resto son previos ya recuperados; cifras que se reducen a 10 y 2, respectivamente, en el caso de Murcia.





Estas dos autonomías han sufrido 4 fallecimientos en el caso de Andalucía y 1 en el de Murcia. La Comunidad Valenciana, la única que no ha pedido progresar de fase en la desescalada, ha comunicado 5; País Vasco, Navarra y Asturias, 3 cada una, y el resto una o ninguna.Sanidad, que desde el lunes aplica un nuevo sistema de notificación de los datos, advierte de que las comunidades "están depurando" su información sobre fallecidos, hospitalizados y pacientes ingresados en UCI las series de datos, por lo que los casos totales pueden sufrir variaciones de un día a otro".Bajo estas aclaraciones, el número de positivos diagnosticados mediante PCR en las últimas 24 horas es de 344 frente a los 416 de la víspera, aunque la diferencia real con el global del balance publicado ayer es de 482.Lo cual sitúa el ritmo de crecimiento de la curva del coronavirus en el 0,15 %, pero la incidencia acumulada en los últimos 14 días para el total de España sigue bajando y es ya de 16,49 casos por cada 100.000 habitantes.Por su parte, las nuevas hospitalizaciones han descendido a 140 en las últimas 24 horas, que elevan a 124.521 las producidas desde el inicio de la pandemia. Más de la mitad se han registrado en Madrid (75) seguida, muy de lejos, por Castilla-La Mancha (16), Andalucía (14) y País Vasco (8), mientras que Asturias, Cantabria, Extremadura y Navarra no han tenido ninguna, y las demás menos de 5.El Ministerio de Sanidad cuantifica en 11.454 los pacientes que han requerido cuidados intensivos, 20 de ellos en un día. De nuevo, Madrid concentra la mayor parte (7); Castilla y León ha ingresado en sus ucis a 6 enfermos, la Comunidad Valenciana a 3, Andalucía a 2, y Aragón y Baleares a 1. El resto no ha notificado ningún nuevo ingreso en estas unidades.Madrid es la comunidad que sigue encabezando todas las cifras de la epidemia, con 67.049 casos y 8.931 muertos; hasta ayer, Cataluña presentaba 55.888 positivos y 6.021 fallecidos.Las dos Castillas vuelven a situarse en tercer y cuarto lugar, aunque en Castilla y León hay 18.627 contagiados y 1.960 fallecidos y en Castilla-La Mancha son 16.789 los casos confirmados y 2.919 los muertos.El País Vasco es la quinta comunidad en cuanto al número de contagiados, con 13.421; además, han perdido la vida 1.483 personas; Andalucía, con 12.547 positivos y 1.375 defunciones se sitúa la sexta.