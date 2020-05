Aguirre: Los horarios de niños son incompatibles con olas de calor

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha insistido en pedir un cambio de los horarios del paseo de los niños porque "son incompatibles con las olas de calor" que vive Andalucía durante el verano, si bien ha dicho que todavía no ha recibido respuesta del Ministerio de Sanidad a esta petición.



En la rueda de prensa no presencial posterior al Gabinete de crisis por el coronavirus, Aguirre ha sostenido que a los "niños les puede dar un soponcio" con el paseo que tienen autorizado ahora en el horario de dos a siete de la tarde y, por lo tanto, ha avanzado que volverá a insistirle al Ministerio para que modifique los horarios.



Las temperaturas en Andalucía en verano no son las mismas que en el Norte de España, ha alegado el titular de Salud y Familias de la Junta, quien ha señalado que en cada reunión con el Ministerio le recuerda la propuesta del cambio de horario de los menores, pero todavía no le han contestado.





La Junta propone una modificación de los actuales horarios para salir a la calle y que se resuman en dos tramos, hasta las 14:00 horas para los mayores de 70 años y dependientes, y desde esa hora hasta las doce de la noche lo hagan adultos no vulnerables y familias con hijos menores.Según el consejero, es básica la separación de horarios entre los mayores de 70 años, a los que se les deja pasear por la mañana, y la de los niños y sus familias por la tarde y "hasta que se agote el día que en verano es más allá de las nueve o diez de la noche".