Madrid prevé la peor crisis alimentaria desde la postguerra

El Ayuntamiento de Madrid prevé la mayor crisis alimentaria en las familias desde la postguerra y da ya comidas a 82.000 personas, 36.000 familias, desde los 21 distritos, además de a mayores y a niños de las escuelas infantiles.



Para hacer frente a esta crisis, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha previsto un “refuerzo histórico” de personal en los servicios sociales de la capital, y buscará implementar la reforma pendiente de este sistema, eliminando burocracia.



El concejal de Ciudadanos ha hecho balance de su respuesta a la crisis en una comparecencia en la comisión de su área, celebrada este miércoles de forma semipresencial en el Palacio de Cibeles.





El delegado ha defendido que “servicios sociales está liderando la respuesta” a la crisis alimentaria, pero tanto el PSOE como Más Madrid le han recordado que el Consistorio ni va por delante, ni llega a todo, en palabras de la edil socialista Maite Pacheco.Los colectivos vecinales están alimentando a 20.000 familias, ha recordado por su parte la portavoz de Más Madrid Mara Higueras.El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha reclamado que el Gobierno de España pague los ERTES y ha asegurado que el 40 % de estos trabajadores no han cobrado aún. “Todas esas personas luego nos llegan pidiendo alimentación”, ha señalado Aniorte, que también ha pedido que Madrid disponga de los 420 millones de superávit que debe dedicar a adelantar deuda de forma anticipada.Los socialistas han reclamado “recursos y personas” para que no haya un “tapón” en los servicios sociales, donde ya se ha dado el 25 % de las ayudas exprés, que propuso el PSOE. Pacheco ha propuesto además atender por mensajería instantánea a las mujeres víctimas de violencia machista o un temario común a distancia para las escuelas infantiles de toda la ciudad.Desde Más Madrid Higueras ha afeado la falta de criterios comunes en los 21 distritos, que a su juicio genera desigualdades y ha acusado al Consistorio de “opacidad” respecto a la crisis alimentaria.La edil de Vox Arantzazu Cabello ha reiterado su petición de que esta crisis no implique aumentar las estructuras de las asociaciones mediante recursos públicos.