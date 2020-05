Covid: El 48,4% de españoles no confía en la gestión del Gobierno

El 48,4 por ciento de los españoles tiene poca o ninguna confianza en la gestión que está haciendo el Gobierno ante la pandemia del coronavirus, un porcentaje que supera al 46 por ciento que tiene mucha o bastante confianza en el Ejecutivo, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.



El sondeo del CIS muestra esta fuerte división en la sociedad ante la gestión del Gobierno, y aunque sigue siendo mayoría la que piensa que el Ejecutivo central debe ser el que tome las medidas, ese porcentaje ha descendido al 55,9 por ciento -frente al 73,3 que lo pensaba en el anterior sondeo-, mientras que un 36,6 cree que lo deberían hacer los gobiernos autonómicos (el 20,7 en abril).



La encuesta añade una pregunta sobre el ingreso mínimo vital que va a aprobar próximamente el Ejecutivo, y el 83,4 por ciento está a favor de que se apruebe este ingreso para las personas más necesitadas, frente a un 12,4 por ciento que está en contra.





Y una gran mayoría, el 87, 4 por ciento, considera que las consecuencias económicas y laborales de la pandemia van a ser muy graves.Sigue siendo muy elevado el porcentaje de encuestados que según el CIS cree que hay que apoyar al Gobierno y dejar las críticas para otro momento. Así lo apunta el 74,9 por ciento, porcentaje no obstante menor al del sondeo anterior, cuando apostaban por el apoyo incondicional el 87,8 por ciento de los encuestados.Y es casi el doble de encuestados con respecto a abril el que piensa que deben continuar haciendo todas las críticas que se consideren oportunas: un 19,7 por ciento (frente al 10 anterior).En este sondeo cuyo trabajo de campo se hizo entre el 14 y el 13 de mayo, el 60,4 por ciento considera que hay que mantener medidas estrictas de confinamiento durante más tiempo, frente a un 28,8 por ciento que considera que se debe permitir más libertad de movimientos y sólo un 6,2 por ciento admite no estar capacitado para opinar y cree que hay que hacer lo que digan los expertos.El 48,8 por ciento asegura que puede seguir sobrellevando el confinamiento aunque con medidas de alivio como los paseos o las actividades deportivas, y otro 40 lo aceptaría sin más, frente a solo un 7,1 por ciento que, según el CIS, no podría seguir sobrellevándolo aunque admite que se resignaría.Es mayor además el porcentaje de encuestados que piensa que el confinamiento debe prolongarse más de un mes o el tiempo que sea necesario, pues así lo apunta el 35,6 por ciento frente a un 17,7 que apunta a cuatro semanas, un 10,4 por ciento que apuesta por tres semanas o un 21,8 por ciento que ve suficientes dos semanas más.Lo que más preocupa a los encuestados, en cualquier caso, son los efectos sobre la salud del coronavirus. Así lo apunta el 52,9 por ciento, frente a un 23,3 por ciento que subraya como segunda preocupación las consecuencias económicas.